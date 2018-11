Stiri pe aceeasi tema

- Razvan Popescu a suferit o transformare spectaculoasa, dupa ce a reușit sa scape de 40 de kilograme. Acesta a marturisit ca s-a gandit sa iși micșoreze stomacul, dar soția lui nu a fost de acord cu asta. „Mi-a trecut prin cap sa ma operez. Nevasta-mea nu m-a lasat, fricoasa. La inceputul verii am cunoscut…

- Razvan Popescu a slabit nu mai putin de 40 de kilograme cu dieta, insa prezentatorul a fost tentat sa apeleze la operatie. Razvan Popescu a mai tinut si alta data dieta, dar cum rezultatele nu au fost cele asteptate, acesta s-a gandit sa-si taie stomacul.

- ”Meșterul Manole” din Gorj și-a bagat soția cu capul intr-o galeata cu beton. Barbatul, in varsta de 48 de ani, locuia – impreuna cu soție – in localitatea Godinești, județul Gorj. Motivul pentru care barbatul a recurs la aceasta pedeapsa este unul halucinant – femeia greșise compoziția mortarului care…

- Un barbat de 51 ani din Tecuci si-a ucis in bataie sotia, de 43 ani, dupa care s-a spanzurat. Crima s-ar fi petrecut in urma cu o zi, cele doua cadavre fiind descoperite intr-o magazie de o ruda, care a sunat la 112. ”Era vorba despre un barbat de 51 ani si de o femeie […] The post Crima din gelozie…

- Un barbat din comuna Cornu Luncii, judetul Suceava, a murit in conditii suspecte dupa ce a venit acasa beat, a mancat ciorba de afumatura si apoi a adormit. Totul s-a intamplat la sfarsitul saptamanii trecute, atunci cand barbatul a venit acasa dupa ce ar fi baut alaturi de mai multi vecini. Soția i-a…

- Valentina Pelinel, soția lui Cristian Borcea, a trecut prin cinci operații estetice pana acum. Suma pe care a platit-o pentru ele se ridica la peste 20 000 de euro. Dar, inainte de 1999, Valentina a caștigat concursul ”Top Model Romania”, iar operațiile estetice nu fusesera inca planificate. Dupa caștigarea…

- Andreea Ibacka este insarcinata in șapte luni, urmand sa nasca la sfarșitul anului. Soția lui Cabral risca sa ramana fara indemnizația de creștere copil, dupa modificarile din noul cod fiscal. Astfel, daca Andreea nu a lucrat cu contract de munca undeva, ea va primi indemnizația mult diminuata. Se va…