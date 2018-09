Răzvan Popa, europarlamentar, mesaj pentru PSD: Tentativă nocivă "Orice partid viu are dezbateri interne despre directie, despre agenda, despre lideri. Personal cred ca aceste dezbateri este bine sa le purtam in interior, si nu in spatiul public.Pentru ca oamenii ne-au votat cu o agenda clara, cu un program de guvernare amplu, cu o lista de prioritati pe care in nici un caz nu trebuie sa le schimbam. Romanii vor de la noi solutii pentru cresterea nivelului de trai, pentru mentinerea guvernarii, pentru reducerea saraciei si punerea in aplicare a masurilor din programul nostru. Cred ca asta este ceea ce ar trebui sa conteze si sa primeze in orice dezbatere",… Citeste articolul mai departe pe dcnews.ro…

