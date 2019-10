Stiri pe aceeasi tema

- Statul roman nu investește in sistemul energetic, nu e in stare sa construiasca un spital, de aceea cele mai multe așteptari le avem de la ANRE, a declarat, luni, in cadrul unei conferințe de profil, Razvan Nicolescu, partener Deloitte Romania, potrivit Mediafax.“Statul nu investește in sistemul…

- Studiul a fost elaborat de think-tank-ul The European House – Ambrosetti impreuna cu Fundația Enel și include contribuții și sugestii din partea Agenției Internaționale pentru Energie (IEA), a mediului de afaceri internațional și romanesc (Alcoa, Dacia, UNTRR, AFEER), a Autoritații Naționale de Reglementare…

- Autoritatea Nationala de Reglementare in domeniul Energiei (ANRE) urmareste modificarea normelor de aplicare a OUG 114/2018, astfel incat Romania sa evite o noua etapa a unei proceduri de infringement in sectorul gazelor, respectiv Curtea Europeana de Justitie. Informatia apare in nota…

- Conducerea ANRE Autoritațile romane trebuie sa modifice legislația referitoare la piața gazelor naturale sau sa trimita Comisiei Europene proiectele noilor propuneri legislative pana la 26 septembrie, cel tarziu. Cutuma este ca treaba sa fie gata cu trei zile inainte. In caz contrar, unul din dosarele…

- Presedintele ales al Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, spera sa aiba spatiu de manevra in alegerea componentei Colegiului comisarilor pentru urmatorii cinci ani, transmite dpa.Mina Andreeva, purtatoare de cuvant a Comisiei Europene, a declarat ca nu toate persoanele nominalizate de…

- Tariful maxim pentru apelurile nationale pe mobil ar putea scadea cu aproape 10%, incepand cu data de 1 ianuarie 2020, de la 0,84 eurocenti/minut la 0,76 eurocenti/minut, se prevede intr-un proiect postat, luni, in consultare publica, de Autoritatea Nationala pentru Administrare si Reglementare in Comunicatii…

- Presedintele liberal Ludovic Orban a declarat, marti, ca pentru PNL este o victorie alegerea Ursulei von der Leyen la presedintia Comisiei Europene, aratand ca astfel pot fi sustinute interesele Romaniei. "Pentru noi este o victorie. (...) Este o alegere care va ajuta PNL sa aiba o relatie…

- "Este bine sa clarificam un pic aceste chestiuni cu Comisarul. Cine il numește și cum se procedeaza. Doamna prim-ministru m-a informat ca doreste sa nominalizeze o persoana pentru comisar interimar, ceea ce s-a și intamplat. In continuare, insa, dupa validarea candidatei propuse pentru Președinția…