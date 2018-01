Stiri pe aceeasi tema

- Radu Stefan Oprea, propus ministru pentru Mediul de Afaceri in Guvernul Dancila, este senator aflat la al doilea mandat, ales sub sigla PSD si a fost prefect al judetului Prahova timp de noua luni. In ianuarie 2016, Radu Oprea a fost trimis in judecata alaturi de fostul sau partener de afaceri, Mihai…

- Întrebat daca este de acord cu învestirea în funcția de ministru pentru Mediul de Afaceri al lui Radu Oprea, având în vedere ca acesta este trimis în judecata pentru evaziune fiscala și spalare de bani,

- Sociologul Marius Pieleanu a anunțat vineri, la Antena 3, ca Ilan Laufer, ministrul pentru Mediul de Afaceri, nu va mai face parte din viitorul cabinet.„Am o sursa beton. Ilan Laufer nu va mai face parte din viitorul Guvern”, a spus Marius Pieleanu, care anterior anunțase tot pe surse ca Teodorovici…

- Mediul de afaceri are cateva speranțe și extrem de puține așteptari cu privire la cum va performa viitorul guvern. Cei mai mulți antreprenori și consultanți nu privesc cu ochi buni nici prestanța profesionala a miniștrilor, fie ei noi sau vechi, și nici programul de guvernare. Cu toate acestea, mediul…

- Inscrierea in programul Start-Up Nation 2018 va incepe in aprilie si sunt invitati inclusiv cei care nu au primit finantare anul trecut, a declarat, vineri, ministrul pentru Mediul de Afaceri, Comert si Antreprenoriat, Ilan Laufer.

- Ministrul pentru Mediul de Afaceri, Comert si Antreprenoriat, Ilan Laufer, a reluat, vineri, ideea vehiculata deja de câtiva ani potrivit careia un al treilea producator auto este interesat sa vina în România, însa fara a preciza numele companiei. "Pentru ministerul pe care…

- Modificari importante si de substanta sunt aduse printr-un proiect de lege aflat in dezbatere publica si care are drept principal scop reasezarea procesului de autorizare pentru lucrarile de construire in beneficiul cetatenilor. Una din principalele schimbari este cea de abordare: in acest…

- In anul 2017, Romania a avut cea mai mare crestere economica din Uniunea Europana, de peste 7%, iar in acest context, un aport semnificativ la cresterea economica o are cresterea schimburilor bilaterale, a declarat miercuri, in sedinta de Guvern, Ilan Laufer, ministrul pentru Mediul de Afaceri, Comert…

- Cursul leu-euro a resimtit puternic marți schimbareaGuvernului si a scazut cu 0,7%. Oamenii de afaceri vor stabilitatea legilor, chiar daca sunt schimbate guverne sau ministri. Cursul si bursa au reactionat ieri la criza politica, astfel ca euro a ajuns din nou la aproape 4,66 lei, dupa o…

- Emoticoanele (sau emoji) sunt foarte folosite in comunicarea informala, dat fiind faptul ca exprima o serie de emotii, cum ar fi bucuria, furia si teama. O buna parte din utilizatorii de internet dau mai multa atentie emoji-urilor in timpul chat-urilor informale decat cuvintelor. Dar, au emoticoanele…

- Ministrul Transporturilor, Mircea Dobre, a intrat in atenția celor de la Pro Infrastructura inca din primele zile ale acestui nou an. Subiectul discuției este legat de numarul de kilometri de autostrada care ar putea fi finalizați și deschiși circulației in 2018. Iar organizația civica il…

- Doar 23 de intreprinzatori si-au primit pana acum banii in cadrul programului Start-Up Nation, din cei peste 8.000 de castigatori ai granturilor de pana la 200.000 de lei oferite de statul roman pentru proiectele lor de afaceri. Reprezentantii Ministerului pentru Mediul de Afaceri (MMACA)…

- Ministerul pentru Mediul de Afaceri, Comert si Antreprenoriat (MMACA) va incepe dezvoltarea portalului dedicat informarii publice, aceasta fiind urmatoarea etapa in aplicarea Legii prevenirii, care a fost adoptata in Parlamentul Romaniei si promulgata de presedintele Romaniei in data de 22 decembrie…

- Ilan Laufer, ministrul pentru Mediul de Afaceri, Comerț și Antreprenoriat a facut astazi, o declarație de presa, pe care o redam, in continuare, in integralitatea sa:"Astazi, in cadrul ședinței de Guvern, Premierul Mihai Tudose mi-a cerut sa fac o informare referitoare la stadiul și situația…

- Programul Start-up Nation se afla in stadiul normal al derularii lui si cred cu tarie ca rezultatele pe care le va aduce intr-un interval de timp atat de concentrat in economia nationala vor fi unice in Europa, a declarat, miercuri, ministrul pentru Mediul de Afaceri, Comert si Antreprenoriat, Ilan…

- Romania reprezinta un exemplu in regiune in ceea ce priveste cooperarea cu companiile americane pentru dezvoltarea capacitatilor strategice, incluzand sectorul de aparare, cyber security, energie si IT, a declarat Ilan Laufer, ministrul pentru Mediul de Afaceri, Comert si Antreprenoriat, dupa intalnirea…

- Schimburile bilaterale dintre SUA si Romania vor depasi pana la finalul anului un maxim istoric de 3 miliarde dolari, spune Ilan Laufer, ministrul pentru Mediul de Afaceri, Comert si Antreprenoriat, potrivit news.ro

- La data de 15 decembrie 2017, ministrul pentru Mediul de Afaceri, Comert si Antreprenoriat, Ilan Laufer si ambasadorul Romaniei la Washington, George Cristian Maior, au avut o intalnire cu secretarul american al comertului, Wilbur Ross, conform Agerpres.Citește și: Prins in „flagrant”! Florin…

- Doar 23 de forme beneficiare, din totalul de circa 8.400 calificate la finantare, au fost platite de catre Ministerul pentru Mediul de Afaceri cu ajutoare nerambursabile de cate 200.000 de lei in programul Start Up Nation, editia 2017, potrivit datelor de la minister citate.

- Programul Start-Up Nation are, in acest an, o finantare de 1,71 miliarde lei, care asigura, in temeiul legii, suportul activitatii a 10.000 de noi firme infiintate dupa 31 ianuarie 2017. O noua sesiune a programului ar urma sa aiba loc anul viitor.In cadrul programului au fost efectuate…

- Ministrul pentru Mediul de Afaceri, Ilan Laufer, l-a acuzat pe ambasadorul Canadei la București ca se implica in politica interna a Romaniei și ca dezinformeaza. Asta dupa ce Kevin Hamilton a declarat ca țara sa, asemenea altor parteneri ai Romaniei, este la fel de ingrijorata precum protestatarii de…

- Ministrul Ilan Laufer ii raspunde ambasadorului Canadei in Romania, Kevin Hamilton, dupa ce acesta si-a exprimat ingrijorarea privind reforma in Justitie si pachetul de legi care se dezbate in Parlament. Ministrul pentru Mediul de Afaceri a scris pe pagina personala de Facebook ca "sunt si…

- Ministrul pentru Mediul de Afaceri, Ilan Laufer l-a criticat in termeni duri pe ambasadorul Canadei la Bucruesti, care s-a aratat „ingrijorat“ de modificarile operate de majoritatea PSD-ALDE la legile Justitiei. Diplomatul canadian a mai spus ca intelege ingrijorarile oamenilor care ies in strada sa…

- Angajatii din ministere vor primi de anul viitor, in medie, chiar si peste 10.000 de lei pe luna, potrivit proiectului de buget. Cel mai bine platiti sunt angajatii din Ministerul de Externe. Cei peste 2.200 de angajati vor avea un salariu mediu de aproximativ 10.300 de lei pe luna (net). Vor creste…

- Tehnologia criptomonedelor ar trebui sa fie reglementata, sa o ințelegem, sa vedem care sunt parțile ei bune și sa vedem cum poate fi implementata in economia reala, susține Ilan Laufer, ministrul pentru Mediul de Afaceri, Comerț și Antreprenoriat. 'Cred ca este o piața cu o dinamica…

- Participarea meșterilor și artizanilor la targ este gratuita, prin schema de minimis, Ministerul pentru Mediul de Afaceri, Comerț și Antreprenoriat asigurand: • cheltuielile de transport pentru reprezentanții beneficiarilor și pentru produsele acestora, in valoare de cel mult 2000 lei pentru…

- O societate din domeniul comercial si mai multe firme din sectorul productiei de piese auto domina mediul de afaceri timisean. O harta interactiva realizata cu date despre economia Timisului arata ca cea mai mare cifra de afaceri din judet a fost realizata de societatea Profi Rom SRL, operatorul magazinelor…

- Proiectul de buget pe anul 2018 prevede, la Ministerul pentru Mediul de Afaceri, schimbari destul de mari la programele nationale de finantare a firmelor mici si mijlocii cu bani de a stat. Desi nu detaliaza, propunerile preliminare plecate de la Ministerul Finantelor prezinta modificari majore la programul…

- Legea prevenirii, initiata de Ministerul pentru Mediul de Afaceri, Comert si Antreprenoriat, a fost adoptata astazi in Parlamentul Romaniei, urmand a fi trimisa spre promulgare Presedintelui Romaniei. A fost eliminata lista contraventiilor pentru care nu se vor mai aplica amenzi, ci numai avertismente,…

- Ilan Laufer, ministrul pentru Mediul de Afaceri, si Gheorghe Racaru, director general al companiei aeriene Blue Air, au discutat pe marginea deschiderii unor legaturi aeriene directe Tbilisi-Bucuresti si Cairo-Bucuresti in conditiile in care necesitatea acestor rute este esentiala pentru cresterea…

- Statul va derula și in anul 2018 programul Start-up Nation, prin care ar urma sa acorde ajutoarele financiare de maximum 200.000 de lei unor firme mici și mijlocii, pentru investiții, dar vor fi facute o serie de modificari, a declarat ministrul pentru Mediul de Afaceri, Comerț și Antreprenoriat, Ilan…

- Liberalii brașoveni au comemorat in mod diferit trecerea a 90 de ani de la moartea marelui Bratianu. Unii au fost plecați la Oradea, unde a fost inaugurata o statuie a fostului premier al Romaniei, alții au ramas acasa și au „sarbatorit prin munca”. Comisia de specialitate pentru Economie, Mediul de…

- IMM-urile pot obtine in conditii avantajoase credite de investitii in lei, de pana la 300.000 de CHF in echivalent, prin Programul Romano-Elvetian pentru IMM-uri, derulat in parteneriat cu CEC Bank, a anuntat, joi, secretarul de stat in Ministerul pentru Mediul de Afaceri, Comert si Antreprenoriat (MMACA),…

- In materie de investiții publice, un oras din judetul Timis are cateva noutați privind obiectivele cu impact social-economic important. Astfel, la Deta, a inceput edificarea noii hale agroalimentare, fundația acesteia fiind deja turnata. Lucrarile, finanțate din bugetul local, vor continua anul viitor,…

- Modificarile Codului Fiscal sunt respinse cu vehementa de mediul de afaceri. Iar cea mai contestata masura este impozitarea firmelor cu unu la suta pe cifra de afaceri, transmite Realitatea TV.

- Aflat in vizita oficiala in Egipt, ministrul Ilan Laufer a confirmat interesul companiilor romanesti de a se implica in implementarea programelor de dezvoltare egiptene si, incurajand oamenii de afaceri egipteni sa investeasca in Romania, in special in productie, agricultura sau turism.

- Sesizarea va fi depusa la Avocatul Poporului, luni, la ora 13:00, de catre purtatorul de cuvant al PNL, Ionel Danca, alaturi de presedintele Comisiei juridice a PNL, deputatul Ioan Cupsa, si presedintele Comisiei de munca a PNL, deputatul Mara Calista, potrivit unui comunicat de presa transmis de…

- Intrepriderile mici și mijlocii trebuie sa suporte din taxele și impozitele lor inca o cheltuiala bugetara, pentru a fi „dezvoltate și stimulate”. Un numar de 97 de posturi vacante vor fi scoase la concurs pentru a se asigura personalul necesar in vederea implementarii și monitorizarii programului…

- Guvernul a aprobat in sedinta de miercuri un memorandum care prevede ca un numar de 97 de posturi vacante vor fi scoase la concurs pentru a se asigura personalul necesar in vederea implementarii si monitorizarii programului Start-up Nation si a programelor nationale pentru stimularea si dezvoltarea…

- Sorin Mitrea a solicitat de la Agentia pentru Protectia Mediului Constanta acord de mediu pentru proiectul "Construire cladire cu apartamente de vacanta D P 3etaje terasa circulabila, amenajare si imprejmuire terenldquo;, propus a fi realizat in localitatea Eforie Nord, strada Dorobantilor FN. Suprafata…

- Noua șefa a Poștei Romane, Elena Petrascu, numita luna trecuta director general interimar al companiei, a trimis corpul de control la filiala Broker de Asigurare. Neregulile gasite fac obiectul unei plangeri penale, trimisa la Directia Nationala Anticoruptie (DNA), impotriva fostei conduceri a instituției.…

- Presedintele Klaus Iohannis a afirmat, intr-un mesaj prilejuit gala ”Topul National al Firmelor”, ca este ”o mare nedreptate” faptul ca eforturile oamenilor de afaceri sunt anulate prin politici fiscale neinspirate, facand trimitere la modificarile Codului Fiscal decise de Guvern. ”Consider ca este…

- Guvernul a aprobat miercuri modificarea Codului fiscal, masurile fiind contestate atat de sindicate, cat si de patronate. Cateva dintre decizii: Contributiile de la angajator vor trece la angajat, se introduce "Contributia asiguratorie pentru munca" in cota de 2,25% datorata de angajatori, intreprinderile…

- Marile organizatii patronale nu sunt de acord cu preconizata „Revolutie fiscala” anuntata de Guvern. Principalele aspecte criticate sunt trecerea contributiilor de la angajator la angajat si impozitul pe cifra de afaceri. Totodata, patronatele acuza lipsa consultarii inainte de aplicarea…

- Mai mulți antreprenori care au primit finanțare de la stat prin programul Start-Up Nation și-au scos firmele la vanzare pe OLX. Printer acestia este si un brasovean. Antreprenorii au voie din punct de vedere legal, caci manualul schemei de acordare a ajutorului nu interzice schimbarea proprietarului.…

- Fostul ministru Florin Jianu, presedintele Consiliului National al Intreprinderilor Private Mici si Mijlocii din Romania (CNIPMMR), spune ca trecerea contributiilor sociale de la angajator la angajat va conduce la o scadere a salariilor si va genera costuri suplimentare pentru majoritatea antreprenorilor.„Aceasta…

- 'Saptamana aceasta am aplicat un chestionar la care au raspuns in jur de 400 de intreprinzatori si datele arata ca 82,9% dintre ei spun ca nu au capacitatea de a mari salariul minim, 60% vor disponibiliza oameni ca urmare a acestei masuri si peste 90% au spus ca posibilitatea lor maxima de a mari salariul…

- AmCham Romania isi exprima ingrijorarea cu privire impactul masurilor de politica fiscala anunțate recent, atat din punct de vedere al costurilor generate la nivelul contribuabililor, cat si din punct de vedere al sustenabilitații bugetare.