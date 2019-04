Stiri pe aceeasi tema

- Razvan Marin (22 de ani) a marcat un gol superb in minutul 22 al partidei dintre Standard Liege și Anderlecht. Meciul este intrerupt din cauza fanilor oaspeți. live » Standard - Anderlecht 1-0 A marcat: R. Marin 23 Vezi AICI statistici + clasamentul LIVE Vezi VIDEO cu golul lui Razvan Marin Play-off-ul…

- Fotbalistul echipei belgiene Standard Liege, Razvan Marin (22 de ani), a semnat, joi seara, un contract valabil 5 ani, incepand din vara, cu Ajax Amsterdam, anunta gruparea din prima liga olandeza pe site-ul sau oficial. "Ajax Amsterdam a ajuns la un acord cu Standard Liege privind transferul jucatorului…

- Razvan Marin va evolua in tricoul lui Standard Liege pana la finalul acestui sezon, urmand a face joncțiunea cu lotul condus de Erik ten Hag din vara. Internationalul roman a fost prezentat, joi, de Marc Overmars, directorul sportiv al "lancierilor", și de Edwin van der Sar, portarul de legenda al…

- "Stilul lui corespunde cu cel al celor de la Ajax. Este o frumoasa recompensa pentru el, merita acest transfer. Stiam demult de interesul celor de la Ajax pentru ca il cunosc bine pe antrenorul secund, Alfred Schreuder. Nu stim ce se va intampla, dar nimic nu este imposibil in fotbal pana cand nu este…

- Michel Preud'homme (60 de ani), antrenorul lui Razvan Marin la Standard Liege, a confirmat interesul lui Ajax Amsterdam pentru mijlocasul roman. Fostul portar de legenda spune ca "lancierii" au fost impresionati de prestatiile lui Marin in Belgia si ca stie despre interesul lor, potrivit mediafax.…

- Mijlocasul roman Razvan Marin a marcat un gol pentru Standard Liege, care a invins-o pe Lokeren cu scorul de 3-1, vineri seara, pe teren propriu, intr-o partida din etapa a 26-a a campionatului de fotbal al Belgiei. Internationalul roman a deschis scorul in min. 16, celelalte goluri ale gazdelor fiind…

- Razvan Marin, gol pentru Standard Liege in meciul cu Lokeren (3-1). Mijlocașul de 22 de ani a marcat pentru a treia oara in ultimele șase confruntari. Marin a inscris in minutul 16: s-a demarcat in careul advers, a driblat un fundaș și portarul și a punctat simplu cu o reluare din apropiere. Diferența…

- Mijlocasul roman Razvan Marin nu crede ca ultimul sau gol pentru Standard Liege este cel mai frumos pe care l-a inscris, scrie site-ul walfoot.be. Marin a deschis scorul, dupa un un-doi cu Mehdi Carcela, in minutul 22 al derby-ului de pe teren propriu cu Anderlecht Bruxelles, din etapa a 24-a a campionatului…