- Ziua de 17 martie va ramane pentru totdeauna in amintirea lui Razvan Marin (21 de ani). Romanul, plecat de la Viitorul in urma cu un an, a cucerit sambata seara primul trofeu din strainatate, caștigand Cupa Belgiei alaturi de Standard Liege! Om de baza in echipa lui Standard, Razvan Marin a fost pe…

- Selecționerul Cosmin Contra a anunțat lotul de jucatori pe care va miza la cele doua jocuri de pregatire din aceasta luna, informeaza frf.ro. Sambata, 24 martie, la Netanya, reprezentativa Romaniei o va intalni pe cea a Israelului, urma nd ca marți, 27 martie, la Craiova, sa joace impotriva Suediei.…

- Loți Boloni implinește astazi 65 de ani. Fostul selecționer are un meci foarte important de ziua lui. Antwerp, echipa pe care Loți a preluat-o vara trecuta, joaca de la ora 15:30, in deplasare, cu Anderlecht, pentru a prinde un loc in play-off-ul campionatului Belgiei. Trupa lui Boloni se afla pe locul…

- Ce legatura este intre Razvan Marin și premiile Oscar. ”Il merita cu prisosința”, scrie presa belgiana despre internaționalul roman de la Standard Liege. Razvan Marin, mijlocasul roman al lui Standard Liege, merita “Oscarul pentru cel mai bun tanar” fotbalist din campionatul Belgiei, scrie presa de…

- Razvan Marin, mijlocasul roman al lui Standard Liege, merita 'Oscarul pentru cel mai bun tanar' fotbalist din campionatul Belgiei, scrie presa de joi din aceasta tara, la putine zile dupa decernarea premiilor Oscar de la Hollywood.

- Razvan Marin (21 de ani), cel mai in forma stranier, se bucura de o poziție privilegiata in vestiarul celor de la Standard Liege. "Am reușit 10 pase de gol in acest sezon. Inițial, obiectivul meu a fost sa reușesc 5-6 goluri și tot atatea pase decisive. Ma bucur enorm ca am un an peste așteptari. Sper…

- Cosmin Contra a anunțat primele convocari pentru meciurile cu Israel și Suedia Selecționerul a prezentat numele celor 19 stranieri ce vor fi convocați pentru partidele de pregatire. România va juca doua meciuri la finalul lunii martie. Primul va fi în deplasare, împotriva Israelului,…

- Selecționerul Cosmin Contra a trimis faxul de convocare pentru 19 jucatori care evolueaza la cluburi din afara țarii inaintea acestor doua partide. Lotul final, care va include și numele jucatorilor din campionatul intern convocați, va fi anunțat ulterior. ► 24 martie, ora 20:30, Netanya |…

- Lista convocarilor preliminare este urmatoarea: Portari: Ciprian Tatarusanu (Nantes, 48/0), Costel Pantilimon (Nottingham Forest, 27/0), Silviu Lung (Kayserispor, 3/0), Florin Nita (Sparta Praga, 1/0) Fundasi: Vlad Chiriches (Napoli, 53/0), Cosmin Moti (Ludogoret, 12/0), Cristian Sapunaru (Kayserispor,…

- Antwerp, echipa antrenata de Ladislau Boloni, a invins pe teren propriu, 2-0, pe Eupen, golurile fiind marcate de Haroun (19) si Limbombe (29 - penalti). Trupa tehnicianului roman e acum locul sapte in clasament, cu 41 de puncte, in timp ce Eupen e codasa. Apoi, mijlocasul Dorin Rotariu a marcat…

- Sambata s-a disputat etapa cu numarul 29 din Belgia, una destul de buna pentru doi dintre cei trei fotbaliști romani care activeaza acolo. Dorin Rotariu a reușit sa inscrie pentru Mouscron in minutul 56 al meciului de pe teren propriu cu Lokeren. A egalat situația la 1, insa echipa sa a fost invinsa…

- Echipa lui Razvan Marin, Standard Liege, a urcat pe loc de play-off. Gol pentru Dorin Rotariu. Cu o etapa ramasa din sezonul regular, Antwerp s-a impus cu 2-0, acasa, in fața celor de la Eupen. Tot sambata seara, Royal Excel Mouscron – Lokeren 1-2. Golul gazdelor, parasite de Mircea Rednic, a fost reușit…

- Bursaspor – Kayserispor 1-0: Stancu, integralist la gazde, a inscris in minutul 76. Celalalt roman de la Bursaspor, Gheorghe Grozav, a intrat pe teren in minutul 75. La Kayserispor, echipa antrenata de Marius Sumudica, Lung si Sapunaru au evoluat pe toata durata partidei. Kayserispor…

- Formatia Bursaspor a invins, vineri, pe teren propriu, cu scorul de 1-0, echipa lui Marius Sumudica, Silviu Lung Jr. si Cristian Sapunaru, Kayserispor, intr-un meci din etapa a XXIV-a a campionatului Turciei, in care golul a fost marcat de Bogdan Stancu.Stancu, integralist la gazde, a inscris…

- Tehnicianul Hugo Broos, fost selectioner al Camerunului, a devenit, joi, director sportiv al clubului belgian Oostende. Broos era liber de contract din luna decembrie, cand a fost demis de la nationala cameruneza.“Dupa despartirea de Camerun, am asteptat o perioada pentru ca voiam sa ma implic…

- Eșec usturator pentru Boloni in prima liga belgiana. Formatia Antwerp, antrenata de tehnicianul roman, a fost invinsa, sambata, in deplasare, cu scorul de 4-0, de echipa Kortrijk, intr-un meci din etapa a XXVI-a a campionatului Belgiei. Gazdele s-au impus, grație reușitelor lui Ouali (20) și Chevalier…

- Razvan Marin impresioneaza pe zi ce trece in Belgia, acolo unde a reușit joi seara o noua pasa de gol pentru Standard Liege. Mijlocașul roman de 21 de ani a pasat decisiv, din corner, la primul gol reușit de Standard Liege (Sa Orlando, minutul 5) in meciul din returul Cupei Belgiei cu FC Bruges, meci…

- Cu evoluții entuziasmante in ultima perioada la Standard Liege, Razvan Marin (21 de ani) a fost laudat de presa din Belgia. "A devenit gardianul jocului, e tehnic și versatil". "In 12 luni, Razvan Marin a devenit gardianul jocului lui Standard. Cel care, impreuna cu Uche Agbo, da impulsuri atacului…

- Dupa plecarea lui Stanciu de la Anderlecht, Chipciu a ramas singurul roman de la echipa belgiana. Conform declarațiilor antrenorului Vanhaezebrouck, jucatorul roman nu mai reprezinta o piesa importanta in echipa.

- Anderlecht a terminat la egalitate partida disputata pe teren propriu cu Mechelen, scor 2-2, japonezul Ryota Marioka ratand un penalty in minutul 81. Anderlecht a facut inca un pas greșit in cursa de urmarire a liderului Club Brugge. Ganvoula a deschis scorul pentru gazde in minutul 10, Bande și autogolul…

- Internationalul roman Razvan Marin a marcat un gol pentru echipa sa, Standard Liege, in partida castigata in deplasare, cu scorul de 3-0, in fata formatiei Lokeren, sambata seara, in cadrul etapei a 25-a a

- Antrenorul lui Standard Liege l-a lasat pe banca de rezerve pe Razvan Marin in meciul cu Lokeren, din etapa a 25-a din Belgia. Fanii lui Standard au inceput sa-i ceara socoteala tehnicianului Sa Pinto pentru decizia de a nu-l titulariza pe mijlocașul de 21 de ani. "Razvan Marin e pe banca? Acest jucator…

- Razvan Marin (21 de ani) traverseaza cel mai bun moment al carierei și a ajuns, dupa un an petrecut in Belgia, om de baza la Standard Liege și unul dintre preferații fanilor. Mijlocașul central pe care Standard a platit 1,8 milioane de euro este responsabil pentru majoritatea fazelor fixe ale echipei,…

- Standard Liege a invins, miercuri, pe teren propriu, cu scorul de 4-1, echipa FC Bruges, intr-un meci din prima mansa a semifinalelor Cupei Belgiei, in care Razvan Marin a fost autorul unei pase decisive.Golurile invingatorilor au fost marcate de Emond ’19, ’25 (al doilea din pasa lui Razvan…

- Andrea Stamaccioni, tehnicianul care a insistat pentru aducerea lui Nicolae Stanciu la Sparta Praga, l-a laudat pe mijlocașul roman pentru prestația din amicalul caștigat de Sparta Praga azi cu Aalborg, 2-1, in care Stanciu a reușit o pasa de gol. "L-am lasat pe teren tot meciul pentru ca la Anderlecht…

- Gigi Becali se lauda cu ”țepele” pe care le-a dat: ”Daca am luat 10 milioane pe unul care a facut «fas», va dați seama cat iau pe el?!”. Explicațiile lui Boloni pentru eșecul lui Stanciu: ”Bravo Stelei”. Gigi Becali rade cu gura pana la urechi de jucatorul care i-aa adus in conturi o suma impresionanta…

- Razvan Marin, fotbalistul roman al lui Standard Liege, a fost printre cei mai buni jucatori ai ultimei etape din campionatul Belgiei, fiind unul dintre protagonistii derby-ului de duminica impotriva lui Anderlecht, incheiat 3-3, scrie presa belgiana. Razvan Marin, folosit pana in minutul…

- Razvan Marin ( de ani) a fost integralist in derby-ul dintre Standard și Anderlecht, scor 3-3, pasand decisiv la ultimul gol al partidei. Razvan Marin continua evoluțiile excelente la Standard. De data asta a fost a decisiv in egalul scos de Standard Liege in fața campioanei Anderlecht, pasand decisiv…

- Dorin Rotariu a dat campionatul romanesc pe cel al Belgiei, unde a ajuns, in prezent, sub comanda lui Mircea Rednic, la Royal Excel Mouscron, dupa ce initial a fost la Club Brugge. Tatal sau, Ilie Rotariu (foto, in stanga), a spus ca jucatorul de 22 de ani se simte foarte bine in strainatate. Dorin…

- Florin Raducioiu l-a criticat pe Florin Andone pentru dubla ratarea din minutul 70 al partidei pierdute de Deportivo la Coruna pe terenul lui Real Madrid, scor 1-7. Atacantul roman a ratat in minutul 70, la scorul de 1-4, din 6 metri, iar cateva secunde mai tarziu a trimis pe langa portar, dar mingea…

- Nicolae Stanciu este in prim plan in aceste zile in care internaționalul iși cauta o alta echipa. Fostul fotbalist al FCSB-ului e foarte aproape de Sparta Praga. "Sincer, Nicolae Stanciu este un jucator care imi place foarte mult. La venirea la Anderlecht toata lumea il aprecia și aplauda. Nu știu…

- Anamaria Prodan, impresarul lui Nicolae Stanciu, susține ca maine de dimineața va merge in Belgia pentru a se intalni cu președintele lui Anderlecht pentru a finaliza transferul jucatorului roman. "Inca se negociaza, e un pic mai greu. S-au blocat puțin la procente. Eu sunt optimista. E o problema de…

- Anderlecht cere 5 milioane de euro pentru Nicolae Stanciu, dar Sparta Praga ofera doar 4 milioane de euro pentru sezonul roman. Numai un sezon și jumatate va ramane Nicolae Stanciu la Anderlecht. Mijlocașul in varsta de 24 de ani va parasi aproape sigur campioana Belgiei. Dar unde va pleca? Cel mai…

- Cazut in dizgrație la Anderlecht, transferul lui Nicolae Stanciu la Sparta Praga pare iminent, au anunțat oficialii echipei cehe. Zdenek Scasny, numit recent in funcția de director sportiv al Spartei Praga, a declarat ca aducerea mijlocașului roman de 24 de ani e o prioritate pentru gruparea ceha.…

- Razvan Marin și Florin Cernat au petrecut in Brașov. Marin tocmai a venit din vacanța, dupa un final bun de sezon cu Standard Liege, Cernat a fost golgheterul Turneului Vedetelor de la Brașov . Allstadt, echipa brașovenilor Tibi Ghioane, Romeo Surdu sau Cristi Ionescu, a fost caștigatoarea ediției 2017…

- Tanarul international roman Razvan Marin, fost fotbalist la FC Viitorul, in prezent la Standard Liege de unde s a transferat de la echipa lui Hagi , a fost inclus in echipa etapei a 21 a in Belgia. In aceasta runda, Razvan 21 de ani a marcat golul echipei sale din esecul cu 1 2 din meciul jucat in deplasare…

- Razvan Marin a inscris unicul gol al lui Standard Liege in meciul pierdut pe terenul lui KV Kortrijk, scor 1-2, insa se poate declara fericit ca a fost inclus in echipa etapei a 21-a din campionatul Belgiei. Mijlocașul roman in varsta de 21 de ani a fost integralist in ultima etapa și a marcat din penalty…

- Mijlocasul roman Razvan Marin a marcat din nou pentru Standard Liege, dar echipa antrenata de portughezul Ricardo Sa Pinto a fost invinsa cu 2-1, in deplasare, de KV Kortrijk, miercuri seara, intr-un meci din etapa a 21-a a campionatului de fotbal al Belgiei. Internationalul roman a deschis…

- Etapa a 21-a din Belgia. Echipa lui Mircea Rednic joaca a doua zi de Craciun. Laszlo Boloni are meci miercuri. Campionatul din Beglia continua imediat dupa Craciun cu meciurile din etapa a 21-a. Marți, Royal Mouscron, echipa pregatita de Mircea Rednic, va juca, in deplasare, cu liderul campionatului,…

- Interantionalul roman Razvan Marin a inceput sa fie titular de drept la Standard Liege, iar asta Se vede in evolutiile si reusitele sale. El a marcat golul lui Standard, care a terminat la egalitate, 1-1, pe teren propriu cu Saint-Truidense VV, in etapa a 20-a a campionatului de fotbal al Belgiei. Razvan…

- Nicolae Stanciu nu mai are viața lunga la Anderlecht, de unde ar putea pleca inca din aceasta iarna. Fotbalistul nu mai intra in planurile belgienilor, insa fotbalistul roman nu duce lipsa de oferte, fiind dorit de cateva cluburi bune.Anderlecht a fixat doua variante. Fie il da pe Stanciu…

- Mijlocasul roman Razvan Marin a marcat golul echipei Standard Liege, care a terminat la egalitate, 1-1, pe teren propriu cu Sint-Truidense VV, sambata seara, in etapa a 20-a a campionatului de fotbal al Belgiei. Razvan Marin a inscris in min. 85, dar oaspetii au smuls egalarea in min.…

- Razvan Marin traverseaza o forma fantastica. Mijlocașul roman a marcat din nou pentru Standard Liege, de aceasta data pe teren propriu, cu St. Truiden, scor 1-1. Mijlocașul roman a marcat in minutul 85, cand a fost gasit singur in mijlocul careului, a pacalit doi jucatori ai oaspeților și a șutat din…

- Standard Liege a remizat pe teren propriu, scor 1-1 (0-0), partida disputata, sambata, cu Sint-Truidense, in etapa a XX-a a campionatului belgian de fotbal.Gazdele au deschis scorul in minutul 85, prin Razvan Marin, in minutul 85, dar ucraineanul Roman Bezus a egalat in minutul 90+1, anunța…

- Forma de excepție in final de an: Razvan Marin a marcat din nou pentru Standard Liege, in partida cu St. Trond (1-1). Mijlocașul naționalei a marcat trei goluri in decembrie. Marin are trei reușite in decembrie, in decurs de 16 zile, dupa ce a punctat și in Cupa Belgiei. Meciul cu St. Trond s-a terminat…

- Antrenorul lui Razvan Marin la Standard Liege, Sa Pinto, accepta cu greu suspendarea primita dupa "circul" facut la meciul castigat cu Anderlecht (1-0), in Cupa Belgiei, spunand ca se va plange Regelui Philippe al Belgiei.La 29 noiembrie, portughezul a fost vizat de un pahar de bere aruncat…

- Loți Boloni a urcat pe locul 4 in Belgia. Antwerp, echipa fostului selecționer, a obținut duminica seara, inca o victorie, 2-1, in deplasare, la Waregem, și se indreapta spre play-off. Antwerp are 31 de puncte, dupa 19 etape, cu trei mai puține decat ocupanta locului 3, Anderlecht. Echipa romanilor…