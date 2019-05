Stiri pe aceeasi tema

- Razvan Lucescu (50 de ani) a vorbit dupa castigarea titlului in Grecia, cu PAOK, primul pentru clubul din Salonic dupa 34 de ani de asteptare. Antrenorul a dezvaluit un moment care l-a marcat, pe care l-a trait in dimineata zilei de dupa ce a triumfat in super liga din Grecia potrivit mediafax…

- Razvan Lucescu (50 ani) si-a trecut in palmares primul sau titlu de campion din cariera de antrenor, dupa ce echipa sa, PAOK Salonic, a castigat campionatul Greciei. Tehnicianul roman a declarat ca traieste cel mai frumos moment din viata sa. Cu o etapa inainte de finalul sezonului din Grecia, PAOK…

- PAOK Salonic a caștigat titlul de campioana a Greciei, dupa o pauza de 34 de ani, iar patronal Ivan Savvidis nu iși mai incape in piele de fericire. Controversatul afacerist a indemnat la calm și a dezvaluit ca are planuri mari cu echipa antrenata de Razvan Lucescu.

- Razvan Lucescu a caștigat primul titlu de campion din cariera sa de antrenor! Romanul a reușit aceasta performanța cu PAOK Salonic, echipa care s-a incoronat din nou regina a Greciei, dupa o pauza de 34 de ani.

- PAOK Salonic este la primul titlu national dupa 34 de ani. PAOK a bifat 25 de victorii și 4 remize in acest sezon, mai avand nevoie de un singur punct cu Giannina, in ultima etapa, ca sa incheie invincibila campionatul, performanța bifata doar de Panathinaikos in istorie, in urma cu jumatate…

- Razvan Lucescu trece de la "vulturii" din Salonic la "vulturii" din Istanbul? Așa cred jurnaliștii turci, care susțin ca antrenorul in varsta de 50 de ani ar fi alesul lui Beșiktaș pentru inlocuirea lui Senol Gunes. Și ca ar fi fost contactat deja de președintele clubului, Fikret Orman. "Acum, atenția…

- Razvan Lucescu la 50 de ani! Antrenorul roman aflat in marș triumfal in Grecia, cu PAOK Salonic, s-a destainuit, povestind episoade amuzante din tinerețe și ce-l framanta sau il implinește in prezent. O casa așa cum oricine și-ar dori pentru sine și familia sa. Un living uriaș, eficient compartimentat,…

- Razvan Lucescu (49 de ani) e lider in Grecia și e foarte aproape sa ia titlul de campion cu PAOK Salonic, dupa o pauza de 34 de ani a echipei. Performanțele romanului i-au impresionat și pe turci. Beșiktaș vrea sa-l aduca pe Razvan Lucescu la Istanbul, dupa ce actualul antrenor, Senol Guneș, a devenit…