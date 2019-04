Stiri pe aceeasi tema

- Formatia PAOK Salonic, antrenata de Razvan Lucescu, s-a calificat in finala Cupei Greciei, trecand in semifinalele competitiei de Asteras Tripolis potrivit news.ro.Joi, in mansa secunda a semifinalelor, PAOK a remizat in deplasare cu Asteras, scor 0-0. In tur, la 3 aprilie, echipa lui Lucescu…

- Formatia PAOK Salonic, antrenata de Razvan Lucescu, a invins, duminica, pe teren propriu, cu scorul de 3-0, echipa Lamia, intr-un meci din etapa a XXVII-a a campionatului Greciei, potrivit news.ro.Golurile au fost marcate de Pedro Henrique ’34, Sahov ’78 si Biseswar ’83. Citește și:…

- Formatia PAOK Salonic, antrenata de Razvan Lucescu, a invins, miercuri, pe teren propriu, cu scorul de 2-0, echipa Asteras, in prima mansa a semifinalelor Cupei Romaniei, informeaza News.ro.Citește și: Semifinalele Cupei Romaniei: CFR Cluj a pierdut acasa cu Astra Giurgiu cu scorul de 3-1…

- PAOK Salonic a obținut al 6-lea succes consecutiv in toate competițiile. Azi a invins-o pe Asteras Tripolis in turul semifnialelor Cupei Greciei, scor 2-0. PAOK - ASTERAS, statistici AICI! Leo Matos, brazilianul de la mijlocul terenului echipei lui Razvan Lucescu, a marcat ambele goluri ale acestei…

- PAOK Salonic, formația antrenata de Razvan Lucescu, poate termina campionatul fara infrangere, performanța reușita o singura data in istoria fotbalului din Grecia. Razvan Lucescu are astazi, de la 19:00, ultimul test cu adevarat dificil din acest sezon, in deplasarea de la Panathinaikos. Pentru „verzi"…

- Panionios s-a impus prin golurile marcate de Durmishaj (74) si Stavropulos (90+1), in timp ce pentru PAOK Salonic a inscris Swiderksi (57). Returul, PAOK Salonic - Panionios, va avea loc la 26 februarie.