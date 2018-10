Stiri pe aceeasi tema

- PEDEAPSA… Hotoi, cel mai mare dealer de etnobotanice din Barlad a fost priponit. Pe 3 octombrie, judecatorii de la Curtea de Apel Iasi au decis condamnarea membrilor celei mai mari retele de trafic de droguri anihilata in ultimii ani la Iasi. Este vorba despre o retea care avea un adevarat monopol…

- PEDEAPSA SEVERA…Sentinta definitiva in cazul lui Razvan Tudorancea zis Urecheatu’, care pe 9 aprilie a condus beat turta, a consumat alcool chiar si in timp ce conducea si a luat la bataie politistul care l-a oprit in trafic. Cu o alcoolemie de peste 3 la mie, Urecheatu’ s-a dat in spectacol, a batut…

- Omul de afaceri Ioan Bene, condamnat de Curtea de Apel Cluj la 3 ani și 8 luni de inchisoare pentru dare de mita in dosarul fostului președinte al Consiliului Județean Cluj, Horea Uioreanu, executa pedeapsa in Italia, conform legilor din aceasta țara, in libertate supravegheata.Potrivit unui…

- Magistratii de la Curtea de Apel Iasi l-au condamnat la sapte ani de închisoare cu executare pe fostul deputat de Galati, Mihail Boldea, acuzat de spalare de bani si înselaciune, decizia în acest caz nefiind definitiva.

