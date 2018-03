Stiri pe aceeasi tema

- Simona Gherghe s-a operat de urgența, in acest weekend. Prezentatoarea emisiunii „Acces Direct” a fost supusa unei intervenții chirurgicale, la Spitalul Colentina din București. Vedeta a anunțat ca a mers la medic pentru a scapa de un papilom. Acum, Simona se simte foarte bine și susține ca nu iși va…

- Maria Marinescu experimenteaza din nou meseria de mamica. Creatoarea de moda a nascut, la inceputul anului, un baiețel perfect sanatos. Vedeta este casatorita cu Alin Petrache, fostul presedinte al Comitetului Olimpic și Sportiv Roman, bebelusul fiind primul copil al cuplului. (VEZI ȘI: Maria Marinescu,…

- O șoferița in varsta de 74 de ani din Brașov s-a urcat bauta la volan și a cazut cu mașina in raul Olt. Din fericire, batrana nu și-a pierdut viața. Ea a suferit un traumatism cranio-facial in urma accidentului, dar putea fi mult mai rau. In prezent batrana se afla internata la Spitalul Clinic Județean…

- Gabriela Cristea s-a pus serios pe slabit pana la botezul fetiței sale, Bella Victoria Margot. Vedeta a dat jos deja 10 kilograme din luna ianuarie pana acum, dar vrea sa mai slabeasca inca 10 kilograme pana la fericitul eveniment al botezului Victoriei. “In timpul sarcinii m-am si ingrasat, dar am…

- Roxana Ciuhulescu se marita astazi, 17 martie! Vedeta nu a vrut ca aceasta informație sa fie mediatizata și a planuit totul in secret. Cu toate acestea, cu cateva ore inainte de marele eveniment din viața ei, adevarul a ieșit la iveala. Ea va spune un „Da” hotarat barbatului care i-a readus zambetul…

- Elena Ionescu va deveni mamica in curand! Fosta component a trupei Mandinga s-a casatorit civil vineri, in cadrul unei ceremonii intime. I-au fost alaturi doar familia și prietenii. Elena s-a casatorit cu Dragos Razvan, iubitul el de ceva mai mult de un an. Vedeta este insarcinata in cinci luni. Elena…

- Lora s-a suparat rau, drept dovada ca a postat, pe pagina s-a de socializare, un mesaj dur. Deși este o persoana calma, care nu a fost nici implicate in scandaluri, Lora a fost, totuși, deranjata de ceva. Prietenii ei au sfatuit-o sa nu puna la suflet, dar vedeta nu a rezistat și s-a descarcat cu […]…

- Laurette nu trece printr-o perioada tocmai buna, este in plin divorț cu soțul ei, care se afla in inchisoare. Vedeta a marturisit ca toata situația este una tensionata și nu poate da un raspuns concret despre divorț, insa este cert faptul ca nu poate sta in casa, liniștita pe a-și aștepta soțul. „Eu…

- Roxana Ciuhulescu traverseaza cea mai frumoasa perioada din viața ei! Vedeta a marturisit ca se simte excelent și ca sarcina decurge foarte bine. Fosta prezentatoare a vorbit și despre divorțul de Mihai Ivanescu, despre care nu a avut prea multe lucruri bune de spus. Roxana susține ca a lasat trecutul…

- Lidia Buble și-a vopsit parut in roz! Iar fanii ei au apreciat schimbarea și i-au dat numai comentarii favorabile. Ba chiar unul dintre ei nu a recunoscut-o! Schimbare radical de look a artistei Lidia Buble. Vedeta a renunțat la parut blond, cu care a obișnuit, și a postat o poza in care a surprins!…

- Cozmin Gușa a raspuns acuzațiilor aduse de omul de afaceri Sorin Ovidiu Vantu cu privire la preluarea „ilegala” a postului de televiziune Realitatea TV. Acționarul actual al canalului TV a declarat ca SOV a prezentat doar „jumatați de adevar” și lucrurile sunt mult mai complicate. De fapt, Vantu nu…

- Oana Roman și fiica ei, Isabela, au caștigat prima ediție “Aici eu sunt vedeta” a noului sezon. Oana Roman și fetița ei, Isabela (4 ani), au caștigat aseara prima ediție a noului sezon “Aici eu sunt vedeta”, prezentata de Cosmin Seleși, la Antena 1. Mama și fiica au facut echipa in cel mai sincer show…

- Simona Gherghe i-a transmis un mesaj emoționant mamei sale, cu ocazia zilei de 8 Martie. Vedeta a postat pe pagina sa de Facebook cateva randuri profunde pentru cea care i-a dat viața, iar alaturi a atașat o fotografie in care apare alaturi de micuța vedetei. ”Azi e doar despre ea. De obicei, puneam…

- Mesajul Andrei de 8 Martie, dedicat mamei ei, a emoționat pe toata lumea. Vedeta a povestit cat de minunata este cea care i-a dat viața și a povestit intamplari din copilaria ei. Nu i-a lipsit nimic, prin eforturile, firește, ale mamei. Nu I s-a parut niciodata ca a fost bolnava, chiar daca parintele…

- Amalia Enache, in doliu. Vedeta PRO TV trece prin momente grele, dupa ce a aflat ca tatal ei a incetat din viața. Cu inima sfașiata de tristețe și durerea pierderii parintelui, Amalia Enache a facut publice doua poze emoționante, care au fost insoțite de cate un mesaj. Momente tensionate in aeroport!…

- Alessia a adus pe lume primul ei copil, in urma cu aproximativ doua luni. Vedeta susține ca a fost la un pas de depresie, emoțiile o copleșesc foarte tare și spune ca nu vede motivele de fericire pe care le are in viața ei. „Am castigat 20 de kilograme, aveam 46 de kilograme inainte sa […] The post…

- Nu a mai suportat și a facut-o! Și-a zis: ”Nu-s nici prima, nici ultima!” Ozana Barabancea și-a micșorat stomacul in vara acestui an, iar rezultatele sunt de-a dreptul uimitoare. Jurata de la ”Te cunosc de undeva!” a slabit nu mai puțin de 40 de kilograme, iar acum se mandrește cu silueta ei. CANCAN.RO,…

- A implinit 50 de ani, dar arata fabulos! Secretul ei? Tania Budi iubeste ca o adolescenta si nu pe oricine, ci un barbat chipes, mult mai tanar decat ea. Potrivit Click!, vedeta este mai mult plecata din tara, mai exact la Monaco, unde de cateva saptamani bune traieste o frumoasa poveste de iubire cu…

- Gina Pistol se menține perfect, la cei 37 de ani pe care-i are, dar și muncește pentru asta. Chiar ea a dezvaluit ca face multa mișcare, sub coordonarea unui antrenor special. Gina a povestit, la o emisiune tv, ce fel de sport face aproape zi de zi. „De cand ma antrenez cu Carmen niciun antrenamet […]…

- Surpriza la inceput de saptamana la „Bravo, ai stil! All Stars”. Catalin Botezatu va fi inlocuit temporar la emisiune, deoarece se afla la Paris pentru a participa la Saptamana Modei. Pana se va intoarce, cate o vedeta ii va ține locul. Luni, va fi prezenta la masa juriului Carmen Bruma, alaturi de…

- Oana Roman a bifat deja al cincilea an de casnicie si a dezvaluit cum stau lucrurile intre ea si sotul ei, Marius Elisei. Vedeta a spus ca nici ei nu si-au dat sanse, la inceput, insa au depașit orice obstacol și acum se ințeleg mai bine ca oricand. Oana Roman a mai precizat ca foarte […] The post Oana…

- Ana Maria Mocanu a disparut din lumina reflectoarelor dupa e s-a retras din televiziune, dar focoasa șantena face in continuare ravagii cu formele ei. Recent, fosta asistenta tv a publicat un videoclip de la un salon de infrumusețare, acolo unde s-a dus pentru a se epila. Vedeta s-a lasat filmata dezbracandu-se…

- In timp ce iși prezenta rubrica la emisiunea Wowbiz, Iulia Albu a scapat porumbelul și a marturisit ca o sa fie și ea insarcinata, iar Andreea Mantea a dat-o de gol imediat și a marturisit ca toata ziua a avut stari de greața și a varsat. „Laura Cosoi are un look decent de zi, nu […] The post Va deveni…

- Dupa o mica pauza, Adriana Bahmuțeanu și-a anunțat revenirea pe micile ecrane. Vedeta a vorbit despre motivele pentru care și-a luat o pauza și a marturisit ca se intoarce cu forțe proaspete, cu un nou proiect. „Voi avea un alt proiect la Antena Stars, domnul (n.r. fostul sot) este prost informat. I-am…

- Smiley a jucat la dublu cu Gina Pistol și Ana Baniciu, dupa cum a dezvaluit ieri Cancan.ro, site-ul numarul 1 din Romania. Astazi, Gina Pistol a postat și o reacție, care a dat de gandit prietenilor ei virtuali. Vedeta a postat un mesaj dur, despre care fanii ei cred ca le este destinat Anei Baniciu…

- Cantaretul si prezentatorul TV Razvan Fodor (43 de ani) a marturisit in cadrul unui interviu ca se confrunta de sase luni cu „o depresie moderata“ si „o anxietate crescuta“, dar ca refuza medicamentele si ca sedintele de pshihoterapie nu dau rezultate.

- Nu i-a fost deloc usor, a stat o luna in spital, a suportat dureri cumplite, dar totul a trecut, iar acum se bucura de viata, scrie spynews.ro. Citeste si Momente de panica pentru Dana Rogoz. Vedeta si-a pierdut baietelul "Eram cu un coleg de al meu, cu Pui Serban, care nu si-a dat…

- In urma cu cateva luni, Roxana Ciuhulescu divorta de Mihai Ivanescu, dupa zece ani de casnicie, iar fetita lor, Ana Cleopatra, ramanea alaturi de vedeta. Despartirea a fost anuntata printr-un mesaj postat pe blogul Roxanei, in care prezentatoarea a vorbit despre motivele care au dus la separare. Acum,…

- Rocsana Marcu nu da inapoi in procesul cu trustul Intact. Reprezentanta legala a Rocsanei Marcu, avocata Ramona Aldea, a dezvaluit in ce stadiu se afla procesul, dar si faptul ca daunele cerute de vedeta se vor majora. Initial, vedeta a solicitat daune in valoare de 10.000 de euro, care reprezentau…

- Deea Maxer, regim dur de slabire, dupa ce a fost criticata.Artista recunoaște ca i s-a spus de nenumarate ori ca s-a ingrașat, motiv pentru care a luat masuri. pe langa alimentația sanatoasa, interpreta s-a apucat și de sport. Deea Maxer recunoaște ca a foste la un pas de depresie, din cauza kilogramelor…

- Momente de panica pentru Madalina Ghenea. Frumoasa romanca a ajuns de urgenta la spital dupa ce a cazut pe scari si s-a lovit puternic la spate. Madalina a avut parte de o noapte cumplita și spera ca nu va avea nevoie de operație, pentru ca starea ei sa se imbunatațeasca. Superba satena si-a alarmat…

- Actrița Emilia Popescu a marturisit ca se teme cumplit de o boala grea. este vorba despre Alzheimer. Emilia Popescu, care anul acesta a implinit 51 de ani , este una dintre actrițele care reușesc sa aduca zambetul pe fețele romanilor cu rolurile pe care le interpreteaza. Emilia Popescu, care are o relație…

- Sa ne fi inselat oare in toti acesti ani? Daca ne depasim frica si devenim curiosi, vom descoperi ca boala este doar modul unic si personal in care corpul isi manifesta intelepciunea. Etichetele. Depresie.. Pertussis (tuse convulsiva). Canc