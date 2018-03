Stiri pe aceeasi tema

- Prezentatorul emisiunii matinale de la Antena 1, Razvan Simion, a explicat cum se ințelege cu parinții actualei lui iubite, cantareața Lidia Buble. Razvan Simion traiește o poveste de iubire, de cațiva ani, cu artista Lidia Buble, relația lor trecand prin multe momente dificile . Razvan Simion, care…

- Razvan Simion și Lidia Buble traiesc o poveste de iubire de mai bine de trei ani. Acum, prezentatorul TV i-a devenit și manager, dupa cum au dezvaluit cei doi in cadrul unui interviu, iar artista se ințelege de minune cu parinții lui.

- Prezentatorul matinalului de la Antena 1, Razvan Simion, și partenera lui de viața, cantareața Lidia Buble, au facut declarații despre povestea lor de iubire și despre greutațile pe care le-au intampinat in ultimii trei ani de cand sunt impreuna. Mai mult decat atat, Razvan a dezvaluit care sunt relatiile…

- Prezentatorul de televiziune Razvan Simion și partenera lui de viața, cantareața Lidia Buble, au facut declarații despre povestea lor de iubire și despre greutațile pe care le-au intampinat de-a lungul anilor. Relația dintre Razvan Simion și Lidia Buble a starnit mare valva chiar de la inceput. Cei…

- Noi detalii cutremuratoare au ieșit la iveala in cazul triplei crime din Brașov. Florin Mircea Buliga și-a injunghiat, pe rand, soția, fiica de 18 ani și fiul de 13 ani. El le-a spus anchetatorilor ca le-a eliberat sufletele. Femeia de 42 de ani și baiatul s-au luptat cu asasinul și au urme de autoaparare…

- Presedintele Klaus Iohannis a declarat vineri, la Bruxelles, ca decizia in privinta cererii de revocare din functie a procurorului sef al DNA, Laura Codruta Kovesi, ar putea fi luata dupa Paste. "Cu certitudine, la momentul potrivit voi lua o decizie. Pot acum sa va spun ca aceasta decizie nu va fi…

- Pe 27 martie, incepand cu ora 20:00, la Beraria H va avea loc “Da mai departe!”, evenimentul ce reuneste cei mai populari si iubiti artisti ai momentului pe scena pentru un super concert si o fapta buna. Mandinga, Margineanu, Lidia Buble, FreeStay si Ilinca Bacila ofera timp de doua ore un show plin…

- Bianca Dragușanu a dezvaluit ca o fata de la atelierul ei I s-a destainuit, cerandu-I sfaturi in legatura cu relația amoroasa pe care o are. Bianca a fost foarte amabila cu angajata ei și a povațuit-o. „. Asta mi-a spus de dimineața o fata de la mine […] The post Bianca Dragușanu, momentul adevarului:…

- Diana Simion, fosta sotie a lui Razvan Simion, a INFLORIT dupa DIVORT! DOAMNE, cum arata! Diana, o adevarata doamna!Fosta nevasta a lui Razvan Simion, total schimbata. Ce bine arata Diana Simion! Diana Simion a adoptat un look foarte tineresc.Diana Simion a trecut prin momente grele in urma cu cațiva…

- Razvan Simion a trecut printr-un accident extrem de dur pe vremea cand era doar un puști. A ramas cu buza in mana. Prezentatorul matinalului de la Antena 1, Razvan Simion, care a fost casatorit cu Diana Simion , a avut parte de un incident extrem de neplacut in vremea copilariei. Despre acest accident…

- Elena, soția lui Ion Voinescu, fostul portar al Stelei care a decedat azi noapte, spune ca n-a primit aprobarea ca trupul soțului sau sa fie depus la Muzeul Sportului din București. "Am vrut sa-l depun la Muzeul Sportului (n.r. ...

- Parasit de soție pentru ginerele lor, adica pentru cel care i-a fost iubit propriei fiice. Aceasta e drama pe care o traiește Danuț Neagu si despre care a vorbit la "Acces Direct". Un socru, nu de coșmar, ci prins in acest coșmar, care ar fi inceput acum 7 ani. Atunci, cand el inca era casatorit cu…

- Lidia Buble a fost invitata in cadrul emisiunii “Rai Da’ Buni”, unde a vorbit despre familia ei, dar și despre cum ii place iubitului ei, Razvan Simion, sa o alinte. Indragita artista a vorbit despre mama ei și despre legatura stransa pe care o are cu frații sai. Mai mult de atat, Lidia a glumit pe…

- BERBEC In aceasta saptamana, ai toate sansele sa cunosti pe acel cineva care sa iti puna capac. Ai nevoie de cineva care sa te scape de incapatanarea de care dai dovada, deci de o persoana care e mai puternica decat tine. Cel mai probabil poate fi vorba de un sef sau de un barbat cu…

- Lidia Buble, in lacrimi dupa lansarea celei mai recente piese, „Sarut mana, mama”, care a avut un succes incredibil la doar cateva ore dupa lansare. Vedeta a povestit in direct la Kanal D, ce a determinat-o sa compuna aceasta piesa. Cantareața a facut mai multe dezvaluiri neașteptate despre viața ei.…

- Actrița Paula Chirila face parte din distribuția filmului „Scurtcircuit”, un lungmetraj care are la baza drama teribila care s-a produs la maternitatea Giulești, unde mai mulți bebeluși au ars de vii. Daca in film actrița se pregatește de o adopție, in realitate Paula Chirila ar mai vrea un copil. Chiar…

- Implicat pana peste cap in cel mai nou proiect al Antenei 1 – emisiunea de divertisment ”Ie, Romanie”-, Mircea Radu ”Bre” a trait, intr-una dintre deplasarile facute cu echipa de filmare, momente nu tocmai confortabile. Vedeta de televiziune, amfitrionul show-ului, a fost ”urecheat” de un primar suparat…

- Momentul incheierii sarbatorilor de iarna inseamna pentru cei mai mulți dintre noi startul unei noi perioade in care ne vom desfașura activitațile pentru care suntem remunerați, dar și etapa in care inevitabil, macar o data, ne zboara gandul catre urmatoarea destinație de vacanța. Cei mai organizați…

- Incepand de luni, Florin Bratu e tehnician al ”cainilor”. Cum arata soția lui Florin Bratu, noul antrenor de la Dinamo. Cel poreclit ”Mitraliera” din mai 2008, cand marca contra Stelei (2-1) și sarbatorea golul folosind steagul de la colțul terenului pe post de pușca, e casatorit cu Andreea de 16 ani.…

- Lidia Buble a fost invitata in emisiunea iubitul ei, Razvan Simion, unde nu a mai putut sa se stapaneasca și a inceput sa planga. Totul are legatura cu noua sa melodie, dedicata mamei sale.

- Lidia Buble a fost invitata in emisiunea iubitul ei, Razvan Simion, unde nu a mai putut sa se stapaneasca și a inceput sa planga. Totul are legatura cu noua sa melodie, dedicata mamei sale.

- Invitata in emisiunea ”Neața cu Razvan și Dani”, emisiunea prezentata de iubitul ei, Lidia Buble nu și-a putut stapani lacrimile. Din fericire, Razvan i-a sarit in ajutor cand a vazut ca nu mai poate continua sa vorbeasca. Lidia Buble a fost invitata la emisiunea pe care o prezinta Razvan Simion ca…

- Este cunoscuta relația lui Razvan Simion cu Lidia Buble, dar și faptul ca partenerul de emisiune al lui Dani Oțil se ocupa de cariera celei pe care a cunoscut-o in urma cu aproape doi ani. Prezentatorul TV pregatește lansarea primului album al artistei, dar a ținut sa se detașeze un picuț de asta și…

- Adan Dahir (38 de ani) a ucis-o, cu sange rece, pe Asiyah Harris (27 de ani). Cei doi erau casatoriți și aveau impreuna doi copii. Orbit de furie pentru ca femeia l-a parasit, barbatul a pus mana pe un cuțit și nu s-a lasat pana nu și-a lasat fara suflare partenera de viața. Adan Dahir […] The post…

- Razvan Simion si Lidia Buble treaiesc de ceva timp o poveste de dragoste. Prezentatorul TV a facut, vineri, un anunt care a surprins pe toata lumea. Razvan Simion se ocupa de cariera Lidiei Buble si pregatește lansarea primului album al artistei. „O sa aflați despre ce este vorba. Pregatim pentru toamna…

- Razvan Simion se ocupa de cariera Lidiei Buble si pregatește lansarea primului album al artistei. "O sa aflați despre ce este vorba. Pregatim pentru toamna acestui an primul album al Lidiei. Prima piesa de pe album a fost Camașa, a doua este Sarumana mama, o piesa sensibila ce cumva a fost…

- Ilustratiile ce prezinta evolutia arata cum primele vertebrate ce au membre primordiale tranzitioneaza din apa pe uscat. Dar o noua descoperire indica faptul ca unele dintre aceste creaturi au ales sa ramana sub apa si sa se reproduca...

- Dupa ce a anuntat din nou ca vrea sa divorteze, sotia lui Ilie Nastase a revenit la sentimente mai bune. Relatia dintre Brigitte si Ilie Nastase este asemenea unui roller-coaster. Intr-un nou mesaj postat pe pagina sa de socializare, Brigitte Nastase face dezvaluiri si-si exprima cele mai profunde regrete. Sotia…

- Lidia Buble le-a aratat celor care o indragesc cum arata ea la varsta de 13-14 ani, scrie click.ro. Vedeta s-a amuzat de felul in care era la aceasta varsta, dar le-a transmis fanilor sa nu rada de ea. "Am primit niste poze cu mine de prin clasa a 7-a, a 8-a, daca ti le arat o sa ma lasi pe drumuri…

- Cum arata Lidia Buble la 13 ani. Artista a publicat imaginea pe contul de socializare, nu inainte de a le transmite admiratorilor ei, sa nufaca glume pe seama ei. Lidia Buble le-a aratat celor care o apreciaza cum arata ea la varsta de 13-14 ani.Fanii s-au amuzat și au felicitat-o pentru curaj. „Am…

- Lena, soția lui Gabi Enache, primele declarații de la botezul baiețelului sau, Edan. Nașa micuțului a fost Anamaria Prodan , care a stralucit intr-o ținuta spectaculoasa, la petrecerea organizata la un restaurant din Capitala. Lena a vorbit despre cum a fost ziua botezului, dar ș ice semnificație are…

- Dragoș Birligea (foto), barbatul de 39 de ani care a provocat carambolul de sambata din centrul Capitalei, le-a marturisit jurnaliștilor in momentul in care era dus, cu catușe la maini (imediat dupa ce a fost externat din Spitalul Floreasca) la audieri la Serviciul Omoruri din cadrul Poliției Capitalei,…

- Relația dintre Nicolae Guța și Cristina este, practic, istorie, cei doi urmand sa divorțeze cat de curand. Doar ca, pana atunci, blondina pare sa petreca cat poate, timp in care manelistul se chinuiește sa faca banii necesari pentru a-i ”rezolva” viitorul.

- Dupa ce Madalina, tanara cu care artistul are o relație extraconjugala, a aparut intr-o emisiune TV, Kamara a decis sa vorbeasca și el in fața intregi țari, despre casnicia lui. El susține ca este desparțit de soție de aproximativ șase luni, insa locuiesc in continuare impreuna de dragul baiețelului…

- 1. Nu apreciaza gesturile mici. O casatorie fericita se menține doar prin efortul ambilor parteneri. Femeile, prin natura lor, sunt mult mai romantice și mai protectoare, in comparație cu barbații. De cele mai multe ori, femeile sunt cele care fac gesturi frumoase pentru partenerul lor pentru…

- Tavi Clonda stie cum sa isi impresioneze sotia! Ori de cate ori are ocazia o surprinde cu declaratii emotionante, asa cum a facut si astazi in cadrul emisiunii Star Matinal de Weekend. Tavi Clonda a vorbit despre sotia si fiica lui intr-un mod foarte emotionant. Este mandru ca are o sotie frumoasa si…

- Adrian Daminescu și soția lui, Daniela, sunt casatoriți de zece ani, dar puțini din fanii lui au știut ca ea a mai fost casatorita o data. Primul ei soț s-a stins in urma unei boli crunte pe data de 18 ianuarie 2003. Chiar daca și-a refacut viața alaturi de cunoscutul interpret, Daniela nu l-a uitat…

- Potrivit CNN, citat de Mediafax, inca din anul 2009, acesta se afla in pericol de a fi deportat, dar a primit protectie sub mandatul Obama. Pe fondul campaniei anti-migratie a actualului presedinte al SUA, Donald Trump, Garcia a fost anuntat ca trebuie sa se intoarca in Mexic, nu mai tarziu de luna…

- Cum a raspuns Lidia Buble atunci cand i s-a spus ca se imbraca de la gunoi. Artista nu s-a abținut și i-a dat imediat replica fanului rautacios. Lidia Buble nu a parut deloc deranjata de comentariul fetei care a judecat-o și i-a spus direct ca hainele ei sunt urate. Lidia Buble a recunoscut ca imbraca…

- Gabi Enache este unul dintre cei mai talentati fotbalisti din Arges din ultima perioada. Talentatul fotbalist traieste o frumoasa poveste de dragoste cu frumoasa Lena, asta dupa ce a divortat de fosta sotie. Numai ca si Lena trece printr-o perioada complicata si asta pentru ca frumoasa bruneta s-a…

- Henry Bolton, liderul UKIP s-a desparțit de iubita sa dupa ce aceasta a facut comentarii rasiste la adresa lui Meghan Merkle. Relația celor doi s-a terminat dupa ce mesajele lui Jo Marney au aparut in presa britanica, scrie The Associated Press. Liderul Partidului Independenței din Marea Britanie a…

- Prezentatoarea show-ului „Bravo, ai stil!”, Ilinca Vandici, a avut un an extraordinar din toate punctele de vedere. Relatia cu sotul ei a evoluat frumos, iar micutul Zian a intregit tabloul fericirii in familie. Ilinca Vandici radiaza de fericire. Se vede ca este o femeie implinita care traieste atat…

- Oana Lis a luat o decizie importanta la inceput de an. Soția fostului edil al Capitalei și-a schimbat total stilul de viața. A slabit cinci kilograme și nu are de gand sa se opreasca aici. Soția lui Viorel Lis a dezvaluit cum reuseste sa aiba grija de fostul edil al Capitalei, care e foarte bolnav…

- Gabriel Cotabita a vorbit despre relatia cu sotia lui, Alina, mai tanara cu 30 de ani decat el. Artistul a marturisit ca a obosit sa fie el mereu la conducere, asa ca a lasat fraiele in mainile blondei.

- Ion Iliescu, fostul președinte al Romaniei, este in doliu! Iliescu a anunțat moartea lui Andrei Alexandru, fostul sau consilier, dar și membru al PSD. ”Ne-a parasit un prieten, pe care l-am prețuit și caruia ii vom pastra o calda amintire.”, e mesajul de condoleanțe al lui Iliescu, trnamis și in…

- Relația dintre Nicolae Guța și Cristina, soția acestuia, pare sa fi reintrat intr-o pasa cat se poate de buna. Iar acum, dupa certuri fara sfarșit, cei doi par sa se iubeasca mai mult ca oricand. iar motivele sunt lesne de ințeles.