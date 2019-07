“Acestea sunt consecintele multor ani de conducere sub toate culorile politice, in care fiecare a avut grija sa isi recompenseze propria clientela. Fiecare ciclu de acest gen a mai adaugat niste personaje in structura de personal a companiei”, a explicat sindicalistul.



Solutiile pe care acesta le-a discutat cu Razvan Cuc au vizat regandirea intregii politici de resurse umane, intrucat in cazul departamentului de executie s-a inregistrat deficit de personal, iar angajatii actuali sunt cei mai prost platiti. Conform sindicalistului, ministrul Transporturilor le-a promis protestatarilor…