Răzvan Cuc, verificare lucrări: Nu veniţi cu scuze In cadrul vizitei de la obiectivul Centura municipiului Satu Mare, ministrul Razvan Cuc s-a aratat nemultumit de stadiul lucrarilor si a transmis antreprenorului ca nu va ezita sa rezilieze contractul in cazul in care lucrarile nu vor avansa vizibil. 'Nu veniti cu scuze, pentru ca sprijinul il aveti. N-am nicio ezitare sa reziliez contractul, niciuna nu am in cazul in care constructorii nu-si fac treaba. Ori lucreaza cum trebuie, ori pleaca acasa. Eu vreau ca in Romania sa avem infrastructura (...)Vreau ca pana la sfarsitul anului sa ajungeti undeva la 70-80 la suta, pentru ca puteti.… Citeste articolul mai departe pe dcnews.ro…

Sursa articol si foto: dcnews.ro

Stiri pe aceeasi tema

