Ministrul demis al Transporturilor, Razvan Cuc, a declarat ieri, intr-o conferinta de presa, ca in aceasta saptamana va trimite contractul autostrazii Ploiești-Brașov catre Comisia Naționala de Strategie și Prognoza (CNSP) pentru a fi semnat. Autostrada ar urma sa fie construita de asocierea China Communications Construction Company – Makyol Insaat Sanayi Turizm, in parteneriat public-privat (PPP). „In cursul zilei de sambata, am avut o intalnire cu domnul presedinte Ghizdeanu, cu Bogdan Pascu, cat si cu alti reprezentanti de la Compania de Autostrazi, impreuna cu cele doua firme care au venit…