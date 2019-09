Răzvan Cuc, scandal cu constructorii spanioli: "Ei credeau că aici e un sat fără câini" "Nu pot sa deschid un lot de autostrada, cum a fost deschis in 2014 Sibiu-Orastie, si sa avem o cedare, sa o ia autostrada la vale. Ar fi un gest de inconstienta. (...). Lotul de autostrada va fi deschis daca o noua expertiza, am cerut o expertiza in doua saptamani, daca expertiza ne da solutia ca putem da in trafic - pentru ca acea fisura a aparut exact in paralel cu descarcarea Holdea, daca putem da in trafic fara ca fisura sa se extinda inspre lotul 4, atunci vom da in trafic. Daca vedem ca fisura...Vedem exact directia, cum se va deplasa aceasta fisura, in functie de asta stabilim si cand… Citeste articolul mai departe pe rtv.net…

Sursa articol si foto: rtv.net

Stiri pe aceeasi tema

- "Nu pot sa deschid un lot de autostrada, cum a fost deschis in 2014 Sibiu-Orastie, si sa avem o cedare, sa o ia autostrada la vale. Ar fi un gest de inconstienta. (...). Lotul de autostrada va fi deschis daca o noua expertiza, am cerut o expertiza in doua saptamani, daca expertiza ne da solutia ca…

- Ministrul Transporturilor a anunțat data la care se va putea circula pe lotul 3 al Autostrazii Lugoj-Deva Ministrul Transporturilor, Razvan Cuc, a afirmat, joi, ca lotul 3 al Autostrazii Lugoj-Deva, pentru care statul roman a reziliat recent contractul cu constructorul spaniol, fiind preluat de catre…

- "Lotul 3 va fi deschis, undeva, la sfarsitul lunii septembrie. A fost preluat de catre CNAIR. Se fac lucrarile. Va fi dat in trafic la sfarsitul lunii septembrie, deci acei 44 de kilometri (pe loturile 3 si 4 - n.r.) vor fi in integralitate deschisi. Se va circula de la Sibiu la Nadlac la profil…

- Ministrul Transporturilor, Razvan Cuc, explica decizia de reziliere a contractului pentru Lotul 3 din autostrada Lugoj-Deva. Lotul era finalizat inca de acum doua saptamani, insa o comisie de la CNAIR a refuzat inceperea procedurilor de receptie pentru cei 21 de kilometri construiti intre Ilia si Holdea.…

- Unii dintre șoferii care veneau duminica, 18 august, dinspre Sibiu spre Deva și mai departe spre Timișoara au reclamat faptul ca semnele de pe autostrada ii induc in eroare. Mai precis, deși lotul 4 de autostrada, de 22 de kilometri, a fost deschis miercuri, pe panourile de pe șoseaua de mare viteza…

- Lotul 2 al Autostrazii Sebes-Turda va fi dat in trafic pana la sfarsitul anului, potrivit promisiunilor facute de catre conducerea firmei grecesti Aktor, constructorul acestuia, a declarat, joi, intr-o conferinta de presa, ministrul Transporturilor, Razvan Cuc, aflat in inspectie pe santier. "Managerul…

- Lotul 2 al Autostrazii Sebes-Turda va fi dat in trafic pana la sfarsitul anului, potrivit promisiunilor facute de catre conducerea firmei grecesti Aktor, constructorul acestuia, a declarat, joi, intr-o conferinta de presa, ministrul Transporturilor, Razvan Cuc, aflat in inspectie pe santie "Managerul…

- Ministrul transporturilor amenința, din NOU, cu rezilierea contractului pe autostrada A10 Sebeș-Turda, lotul 2: ”Nu am de gand ca reprezentat al guvernului sa stau in genunchi in fața constructorilor neserioși… Unii au venit cu doua mape și trei laptopuri sa faca autostrazi”. Razvan Cuc, ministrul Transporturilor,…