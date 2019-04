Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul Transporturilor, Razvan Cuc, s-a declarat, marti, "profund nemultumit" de evolutia lucrarilor de pe Lotul 4 Campia Turzii - Chetani, de pe Autostrada Transilvania, cu o lungime de o lungime de 15,6 kilometri, iar din acest motiv antreprenorul a fost convocat la discutii cu conducerea Companiei…

- Ministrul Transporturilor, Razvan Cuc, a declarat, sambata, ca nu va mai anunta dinainte cand va merge pe santiere, pentru a vedea constructorii cum lucreaza cu adevarat, precizand ca a inteles foarte clar mesajul romanilor si ca rabdarea tuturor a ajuns la o limita. 'Inca din prima saptamana de…

- Ministrul Transporturilor, Razvan Cuc, se afla, joi, in județul Alba, unde verifica stadiul lucrarilor de pe Loturile 1 și 2 ale autostrazii A10 Sebeș-Turda.

- Guvernul reacționeaza, dupa ce in spațiul virtual au aparut poze de la varianta de ocolire, la profil de autostrada, a municipiului Bacau, parte integranta din autostrada Moldova, in care nu se vedea niciun utilaj. Imediat, rețelele de socializare au fost umplute de acuzația ca nu se mai lucreaza…

- PSD a anunțat ca vineri, la ora 12:30, vor incepe lucrarile la centura ocolitoare a Bacaului, parte a autostrazii Moldovei. Vineri, adica fix in ziua in care va avea loc protestul masiv fața de refuzul politicienilor de a construi autostrazi. ”#NeRespectamPromisiunile” – s-au laudat social-democrații…

- Doua sectoare ale viitoarei magistrale feroviare de mare viteza se afla in santier in judetul Hunedoara. Pe unul dintre acestea, lucrarile sunt in stadiu avansat, potrivit ministrului Razvan Cuc, aflat in vizita, joi, pe santiere.

- Un eveniment extrem de interesant, pentru zbuciumata viața interna a PSD, a avut loc la Neamț. Noul ministru al Transporturilor, Razvan Cuc a mers la Piatra Neamț și alaturi de președintele CJ Neamț și al PSD Neamț, Ionel Arsene, a anunțat ca se va construi un drum expres intre Piatra Neamț și Bacau.Citește…

- Președintele Confederației Operatorilor și Transportatorilor Autorizați din Romania (COTAR), Vasile Ștefanescu, a precizat pentru Libertatea ca protestul taximetriștilor anunțat pentru joi in Piața Victoriei se amana cu doua saptamani, in urma rezultatului intalnirii de azi cu ministrul Transporturilor…