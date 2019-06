Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul Transporturilor, Razvan Cuc, a dat joi un nou termen companiei Aktor, constructorul lotului 2 al Autostrazii Sebes-Turda. Aflat in inspectarea santierului pentru autostrada Sebes-Turda, unde sunt in lucru doua loturi in lungime de circa 41 de kilometri, Razvan Cuc a dat termen pana la sfarsitul…

- Ministrul Transporturilor, Razvan Cuc, a declarat, sambata, ca nu va mai anunta dinainte cand va merge pe santiere, pentru a vedea constructorii cum lucreaza cu adevarat, precizand ca a inteles foarte clar mesajul romanilor si ca rabdarea tuturor a ajuns la o limita. "Inca din prima saptamana de mandat,…

