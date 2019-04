Stiri pe aceeasi tema

- Noul meu mandat de ministru al Transporturilor este dedicat vizitelor pe santiere, pentru a avea garantia ca executia kilometrilor de autostrada este la zi, dupa ce, in primul mandat, am scos la licitatie proiecte de autostrada in valoare de 3,5 miliarde de euro, a declarat, luni, ministrul Transporturilor,…

- Ministerul Transporturilor a lansat in 2017 proiecte de trei miliarde de euro iar anul acesta ne propunem sa lansam proiecte cel putin de o valoare similara similara si veti vedea in acest sens o mobilizare exemplara, a declarat, miercuri, ministrul Transporturilor, Razvan Cuc, intr-o conferinta de…

- Ministrul Fondurilor Europene, Rovana Plumb, afirma ca la nivelul intregii tari au fost depuse, in actualul exercitiu financiar, proiecte pe fonduri europene in valoare de 39 de miliarde de euro, din care au fost deja contractate aproape 21 de miliarde, iar pana in prezent nu s-au inregistrat corectii…

- Rovana Plumb a fost prezenta la Arad la o intalnire cu primari, reprezentanti ai mediului de afaceri si alti beneficiari de fonduri europene, in urma careia a declarat, intr-o conferinta de presa, ca in judetul Arad sunt semnate si sunt in implementare 991 de contracte cu finantare europeana, cu…

- Emiratele Arabe Unite reprezinta principalul partener comercial al Romaniei in zona Golfului, iar Memorandumul de intelegere intre compania DP World si Ministerul Transporturilor este garantia colaborarii in proiecte strategice in Romania, a declarat ministrul Transporturilor, Razvan Cuc, duminica seara,…

- Buget record pentru Ministerul Transporturilor. Peste 2,4 miliarde de euro ar urma sa mearga in investiții de autostrazi, cai ferate și rețeaua de metrou a Capitalei. Ramane de vazut daca termenele de execuție se vor respecta.

- trei proiecte de investitii au fost depuse de Primaria Calarasi in 2018 pentru evaluare la Organismele Intermediare. Proiecte cu finantare europeana au o valoare care se ridica la aproximativ 17,54 milioane de euro, cofinantarea bugetului local fiind de doar 2%.