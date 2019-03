Stiri pe aceeasi tema

- Organizatiile neguvernamentale de mediu boicoteaza constructia de autostrazi prin faptul ca depun contestatii la acordurile de mediu si duc campanii agresive si mincinoase pe Facebook, a declarat, joi, ministrul de resort, Razvan Cuc, precizand ca interesul acestora este sa-si faca imagine. El a fost…

- Asociatiile de infrastructura si de mediu sustin ca un proiect de ordonanta de urgenta pe care l-a initiat Ministerul Transporturilor - sub pretextul ca ar incerca sa accelereze constructia de autostrazi - risca sa distruga arii naturale protejate si chiar sa lase Romania fara bani europeni pentru drumuri.…

- Ministrul Transporturilor, Razvan Cuc, a declarat vineri, la Bacau, in timpul protestului de 15 minute pentru construcția de autostrazi, ca angajații și firmele care au contracte pentru construcția de drumuri nu au timp sa stea, așa ca muncesc, dar ca e dreptul fiecaruia sa ...

- Ministrul Transporturilor, Razvan Cuc, a declarat vineri, la Bacau, in timpul protestului de 15 minute pentru construcția de autostrazi, ca angajații și firmele care au contracte pentru construcția de drumuri nu au timp sa stea, așa ca muncesc, dar ca e dreptul fiecaruia sa protesteze, transmite…

- Ministrul Transporturilor, Razvan Cuc, a inspectat, vineri, lucrarile la centura ocolitoare a municipiului Bacau si a declarat ca este optimist ca acestea se vor finaliza in termenii contractuali. Totodata, ministrul Razvan Cuc a declarat ca nu intamplator se afla in Regiunea de Nord-Est iar la ora…

- PSD a anunțat ca vineri, la ora 12:30, vor incepe lucrarile la centura ocolitoare a Bacaului, parte a autostrazii Moldovei. Vineri, adica fix in ziua in care va avea loc protestul masiv fața de refuzul politicienilor de a construi autostrazi. ”#NeRespectamPromisiunile” – s-au laudat social-democrații…

- "Autostrada Moldovei incepe azi!", a transmis Partidul Social Democrat, vineri, intr-o postare pe pagina de Facebook, in ziua in care are loc protestul, la nivel national, initiat de afaceristul sucevean Ștefan Mandachi, prin care romanii sunt incurajati sa opreasca lucrul timp de 15 minute, in data…

- Vicepresedinte Sindicatului National al Politistilor din Romania SNPR DECUS, Bogdan Banica, a anuntat, pe Facebook, ca sustine demersul suceveanului care a construit primul metru de autostrada din Moldova, propunand ca toti politistii sa-si ia pauza de masa vineri, 15 martie, la ora 15.00. „Inainte…