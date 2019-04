Nu exista nicio scuza ca magistrala de metrou M5, Eroilor-Drumul Taberei, sa nu fie finalizata pana la sfarsitul anului, a declarat ministrul Transporturilor, Razvan Cuc, care a verificat joi stadiul de executie a lucrarilor la obiectivul mentionat.



"Am vrut sa ma asigur in aceasta vizita ca antreprenorul isi asuma termenul de finalizare a acestui obiectiv si mai are de lucru doar la partea de finisaje. Si tocmai m-a asigurat ca la sfarsitul acestui an va finaliza tot ce tine de finisaje si structura fizica. Contractul de automatizare va fi semnat in cursul saptamanii viitoare, iar…