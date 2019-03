Stiri pe aceeasi tema

- Noul director general al TAROM va fi un om din domeniu, un om de meserie, care va tine cu compania aeriana, a declarat, miercuri seara, ministrul Transporturilor, Razvan Cuc. Potrivit acestuia, miercuri seara va fi ales un nou Consiliu de Administratie la TAROM, din care vor face parte "oameni cu greutate…

- Deputatii PNL Lucian Bode si Marius Bodea atrag atentia ca, incepand de vineri, toate aeronavele TAROM pot ramane la sol, in conditiile in care nu exista un Consiliu de Administratie, iar mandatul managerului general expira in cursul zilei de joi, potrivit agerpres.ro.Lucian Bode mentioneaza…

- Maine, 21 martie, inceteaza de drept mandatul Directorului General al TAROM, iar un interimar nu poate fi numit din cauza faptului ca operatorul aerian detinut de statul roman nu mai are nici Consiliu de Administratie! Pe cale de consecinta, in lipsa unui „Accountable Manager", in cazul de fata un Director…

