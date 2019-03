Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul a spus ca este nemultumit de felul în care s-a mobilizat constructorul pe lotul 2, el adaugând ca desi platile sunt efectuate la zi, antreprenorul grec Aktor S.A. are probleme legate de plata subcontractorilor români. "Prima data am vizitat lotul 2 al autostrazii…

- Ministrul Transporturilor, Razvan Cuc, a declarat joi la Alba Iulia ca intentioneaza sa incheie orice fel de relatie contractuala cu Aktor, constructorul lotului II al Autostrazii Sebes-Turda, daca nu inregistreaza avans in lucrari pana in aprilie.

- Constructorul lotului 2 al autostrazii Sebeș-Turda, Aktor, amenințat cu rezilierea controctului daca nu se mobilizeaza pana la sfarșitul lunii aprilie. Luni, intalnire la minister Ministrul Transporturilor, Razvan Cuc, prezent joi 21 martie, la Alba Iulia, a vorbit in cadrul unei conferințe de presa…

- Ministrul Transporturilor, Razvan Cuc, a declarat in cadrul unei conferințe de presa organizata la Alba Iulia, dupa o inspecție pe loturile 1 și 2 ale autostrazii A10, Sebeș-Turda, ca va fi drastic atat cu cei din CNAIR, dar și cu antreprenorii care nu iși fac treaba și nu se mobilizeaza. Ministrul…

- Ministrul Transporturilor, Razvan Cuc, susține joi o conferința de presa, la Alba Iulia, dupa inspecția pe loturile 1 și 2 ale autostrazii A10, Sebeș-Turda. Aflat joi in județul Alba, ministrul Razvan Cuc a verificat stadiul lucrarilor de pe Loturile 1 și 2 ale autostrazii A10 Sebeș-Turda. El s-a intalnit,…

Ministrul Transporturilor, Razvan Cuc, se afla, joi, in județul Alba, unde verifica stadiul lucrarilor de pe Loturile 1 și 2 ale autostrazii A10 Sebeș-Turda.

- Ministrul Transporturilor, Razvan Cuc, a afirmatca pe tronsonul de cale ferata dintre Simeria si Sighisoara, unde au loc lucrari, se va circula cu 160 de kilometri pe ora, pana la sfarsitul anului.

- Ministrul Transporturilor, Razvan Cuc, si directorul general al Companiei Nationale de Administrare a Infrastructurii Rutiere (CNAIR), Narcis Neaga, aflati in inspectie joi pe santierele loturilor 1 si 2 ale autostrazii Sebes-Turda, au sustinut ca, pana la finele acestui an, vor fi dati in trafic…