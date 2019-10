Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul Transporturilor, Razvan Cuc, a declarat marti seara ca pleaca din minister cu "sentimentul de mare satisfactie", pentru ca s-a muncit mult, se lucreaza pe autostrazi si ca in acest minister nu exista "o grea mostenire". "Voi pleca din minister cu sentimentul de mare satisfactie,…

- Ziarul Unirea Sorin BUMB, deputat PNL de Alba: Banii de autostrazi ai romanilor se duc pe salariile compensatorii ale directorilor PSD „concediați” de Cuc Banii de autostrazi ai romanilor se duc pe salariile compensatorii ale directorilor PSD „concediați” de Cuc DECLARAȚIE POLITICA Ministrul demis al…

- Deputatul PNL de Alba, Sorin Bumb a transmis intr-un comunicat ca banii de autostrazi ai romanilor se duc pe salariile compensatorii ale directorilor PSD „concediați” de Cuc. „Ministrul demis al Transporturilor și totodata cel mai slab Ministru al Transporturilor din istoria Romaniei, Razvan Cuc, a…

- Lotul 3 al autostrazii Lugoj-Deva, intre localitatile Ilia si Holdea, va fi deschis traficului doar la finalul unei expertize pe care o desfasoara Compania Nationala de Administrarea Infrastructurii Rutiere (CNAIR), a declarat joi, ministrul Transporturilor, Razvan Cuc, prezent pe santierul lotului…

- Sindicatele feroviarilor au decis suspendarea protestelor care urmau sa fie organizate in perioada urmatoare in urma unei intalniri cu ministrul Transporturilor, Razvan Cuc, si cu sefii celor trei companii feroviare de stat. "In urma intalnirii din data de 17 septembrie 2019 a presedintilor federatiilor…

- Termenul stabilit pentru darea in folosinta a metroului din Drumul Taberei a ramas luna decembrie, a dat asigurari marti ministrul Transporturilor, Razvan Cuc, intr-o conferinta de presa. “Sectiunea 5 (de metrou – n. r.), da, in decembrie. Sunt rezolvate toate problemele”, a spus Razvan Cuc. Seful…

- Aflat, marti, in judetul Brasov pentru a verifica stadiul lucrarilor la DN 73, ministrul Transporturilor, Razvan Cuc, a spus ca pe noua procedura, dupa ce a fost declarata obiectiv strategic de interes national, va fi semnat contractul cu un prestator pana la sfarsitul acestui an, deoarece procedura…

- Razvan Cuc, ministrul Transporturilor, a discutat in biroul sau despre o spaga de 500.000 de euro, conform unei inregistrari. In aprilie 2017, Iosif Szentes, director CFR Calatori la acea vreme, a fost chemat de ministrul Razvan Cuc la el in birou. Conform inregistrarii, Szentes ii spune lui Cuc faptul…