Ministrul transporturilor, Razvan Cuc, a postat pe pagina sa de Facebook, un mesaj privind stadiul lucrarilor de la sectorul de autostrada dintre Predeal și Cristian, unde se lucreaza și noaptea. PE ȘANTIERUL SECTORULUI DE AUTOSTRADA PREDEAL-CRISTIAN SE LUCREAZA ȘI NOAPTEA Am vizitat, asta seara, șantierul Autostrazii București – Brașov, sectorul Predeal – Cristian și racord The post Razvan Cuc, la Autostrada Predeal-Cristian, unde se lucreaza și noaptea: „Constructorul de aici este unul serios”. FOTO/VIDEO appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro…