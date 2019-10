Stiri pe aceeasi tema

- "Ce vedeti in acest filmulet este o confuzie care s-a facut foarte mult timp vizavi de autobuzele care preiau pasagerii, vizavi de bagajele care ajung intr-o stare rea la pasageri, vizavi de intarzieri. Si tot timpul toata lumea a spus: este de vina ba TAROM-ul pentru intarzierea curselor, ba aeroportul,…

- Ministrul interimar al Transporturilor Razvan Cuc a publicat un videoclip care arata modul brutal in care operatorii de pe Aeroportul Otopeni manipuleaza bagajele, el declarand razboi firmei de handling, despre care spune ca produce intarzieri.

- Razvan Cuc a facut publice imagini cu modul in care opereaza firma de handling Globeground pe Aeroportul Otopeni, spunand ca e nevoie de masuri urgente. In imagini se vede banda blocata de un bagaj minute bune, fara ca cineva sa intervina. Ministrul spune ca asta duce la intarzieri mari."S-a…

- Ministerul Transporturilor va forma un grup mixt cu Inspectoratul de Stat pentru Controlul in Transportul Rutier (ISCTR) și Poliția Rutiera, al carui scop principal va fi controlul tahografelor al mașinilor de transport. Decizia vine in urma accidentului tragic din Ialomița, soldat cu 10 victime. Ministrul…

- Circulatia pe Loturile 3 si 4 ale Autostrazii Lugoj - Deva va fi deschisa in maxim doua saptamani, se arata intr-un comunicat al Ministerului Transporturilor remis joi AGERPRES. Ministrul Transporturilor, Razvan Cuc, si directorul general CNAIR (Sorin Scarlat, n.r.) au mers joi pe santierele…

- Ministrul Transporturilor, Razvan Cuc, anunța concedieri masive in companiile din subordinea sa. Acesta susține ca in ultimii ani numarul posturilor a crescut nejustificat. Acesta a oferit drept exemplu CNAIR, acolo unde ar fi nu mai puțin de 32 de directori, conform Antena 3.Citește și: Ana…

- Ministrul Transporturilor, Razvan Cuc, a transmis sambata ca directorul din minister care se ocupa cu monitorizarea lucrarilor de infrastructura mare se va `muta pe șantiere' incepand de luni, in caz contrat va fi schimbat din funcție:Am vazut și eu graficul cu cei 61 de km, prezentat de catre…

- Razvan Cuc, ministrul Transportului, potrivit Politiei Rutiere, a fost implicat luni dimineata, in jurul orei 10.00, intr-un accident rutier, in care au fost implicate 2 autoturisme in miscare si 4 stationate. „In urma evenimentului rutier, a rezultat o victima, barbat in varsta de 36 de ani, pasager…