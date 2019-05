Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul Transporturilor, Razvan Cuc, ii sfatuieste pe soferii companiilor de ridesharing care au fost amendati, astazi, de Politia Rutiera sa le conteste in instanta. "Eu ii sfatuiesc pe soferii care au luat amenzi astazi (joi, n.r.) sa se duca sa conteste in instanta. Si eu am fost amendat de Politie…

- "Eu ii sfatuiesc pe soferii care au luat amenzi astazi (joi, n.r.) sa se duca sa conteste in instanta. Si eu am fost amendat de Politie si m-am dus si am contestat cand am considerat ca mi s-a facut o nedreptate", a declarat Cuc la Palatul Victoria, raspunzand unei intrebari referitoare la amenzile…

- Ministrul Transporturilor, Razvan Cuc, ii sfatuieste pe soferii companiilor de ridesharing care au fost amendati joi de Politia rutiera sa conteste sanctiunile in instanta. "Eu ii sfatuiesc pe soferii care au luat amenzi astazi (joi, n.r.) sa se duca sa conteste in instanta. Si eu am fost amendat de…

- Ministrul Transporturilor, Razvan Cuc, a declarat joi, la Palatul Victoria, ca ii sfatuiește pe șoferii UBER care au fost amendați in cursul zilei, dupa intrarea in vigoare a ordonanței privind taximetria, sa conteste in instanța:Ce-am reglementat noi pana in acest moment nu interzice UBER sa…

- „Ce am reglementat noi pana in acest moment nu interzice UBER sa functioneze pe piata", a sustinut Cuc. Intre timp, in prima zi de la intrarea in vigoare a ordonantei care modifica legea taximetriei (38/2003) numarul de soferi disponibili prin aplicatiile Uber, Clever sau Bolt a scazut cu 25-, iar timpul…

- Numarul șoferilor activi pe aplicațiile de ridesharing a fost joi cu 25 la suta mai mic decat media zilnica. Asta a facut ca timpul de așteptare sa creasca la peste 10 minute, au precizat reprezentantii asociatiei Coalitia Pentru Economie Digitala, care reprezinta companiile Uber, Bolt si Clever. „Acesta…

- Ministrul Transporturilor, Razvan Cuc, sustine ca informatia cum ca Uber ar fi fost interzis reprezinta un fake news si ca se lucreaza la o modalitate prin care aceste servicii sa fie reglementate. "Am avut o intalnire cu cei de pe platformele electronice: Uber, Clever etc. Am avut o intalnire…

- Joi intra in vigoare Ordonanta de Urgenta care modifica legea taximetriei, aprobata de Executiv in luna martie, iar soferii care utilizeaza aplicatiile Uber, Bolt si Clever risca amenzi si de 5.000 de lei.Pe de alta parte, soferii Uber, Bolt si Clever au primit mesaje prin care sunt asigurati…