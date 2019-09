Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul Transporturilor vrea sa fie prezent doua zile pe saptamana pe santierul celor doua loturi ramase de construit pe traseul autostrazii A10, Sebes - Turda. Razvan Cuc a spus joi, in Alba, ca ii va cere voie premierului Viorica Dancila pentru a se deplasa pe santier.

- Ministrul Transporturilor, Razvan Cuc, aflat pe loturile 1 si 2 ale Autostrazii Sebes – Turda, spune ca va vorbi cu premierul Viorica Dancila sa ii permita sa stea doua zile pe saptamana pe santier.

- Ministrul Transporturilor vrea sa fie prezent doua zile pe saptamana pe santierul celor doua loturi ramase de construit pe traseul autostrazii A10, Sebes - Turda. Razvan Cuc a spus joi, in Alba, ca ii va cere voie premierului Viorica Dancila pentru a se deplasa pe santier.

- Ministrul Transporturilor, Razvan Cuc, a revenit joi in județul Alba, pentru a verifica stadiul lucrarilor pe loturile 1 și 2 ale Autostrazii A10 Sebeș – Turda. De dimineața, acesta a avut o intalnire cu reprezentanții Aktor, la organizarea de șantier de la Beldiu. Ministrul Transporturilor și șeful…

- Ministrul Transporturilor, Razvan Cuc, a declarat joi ca pe Loturile 3 si 4 ale autostrazii Lugoj - Deva se va circula in cel mult doua saptamani, in timp ce Lotul 1 al Autostrazii Sebes – Turda va fi dat in folosinta pana la sfarsitul anului.

- Ministrul Cuc, a inspectat joi, așa cum a promis, lucrarile loturilor aflate in construcție pe Autostrada 10 și a facut o analiza detaliata cu constructorul grec al Lotului 2, compania Aktor. I s-a prezentat graficul lucrarilor, resursele alocate , precum și stadiul plaților catre subcontractori…

- Ministrul Transporturilor renunta la concediu in vara aceasta in schimbul vizitelor pe tantier. Razvan Cuc anunta ca lotul 2 al Autostrazii Sebes - Turda va fi gata pana la sfarsitul acestui an desi la ultima inspectie, constructorul a primit un ultimatum din partea sa. Totodata, Cuc promite ca vor…

- Ministrul Transporturilor a anuntat ca nu mai este atat de sigur pe ce a promis, , scrie ProTV. Razvan Cuc: “La sfarsitul lunii iunie voi face propria mea evaluarea, pentru ca mai sunt discutii. Am semne de intrebare vizavi de doua obiective. Sebes - Turda lotul 2 si Chetani - Campia Turzii”. …