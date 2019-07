Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul Transporturilor, Razvan Cuc a declarat, marți, la Brașov, ca pe noua procedura, dupa ce a fost declarata obiectiv strategic de interes național, va fi semnat contractul cu un prestator pana la sfarșitul acestui an pentru Autostrada Ploiești-Brașov, transmite corespondentul MEDIAFAX.Aflat,…

- Ministrul Transporturilor, Razvan Cuc, a declarat marti, pe santierul de pe DN 73, din judetul Brasov, ca, cel mai tarziu pana la sfarsitul anului, se va putea semna contractul pentru autostrada Brasov-Comarnic, subliniind ca, personal, a sustinut realizarea acestui obiectiv de infrastructura cu…

- CSAT a aprobat, marti, declararea autostrazii Ploiești-Brașov ca obiectiv strategic de interes național. In plus, Consiliul a avizat proiectul Ordonanței de urgența a Guvernului pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgența a Guvernului nr. 98/2010 privind identificarea, desemnarea și protecția…

- Autostrada Ploiesti-Brasov a fost declarata obiectiv strategic de interes national, in sedinta CSAT de marti, a anuntat presedintele Klaus Iohannis, care a precizat ca a propus ca si Autostrada Moldovei sa primeasca acelasi statut.

- Șoferii vor putea circula pe loturile 3 și 4 ale autostrazii Lugoj-Deva in cel mult doua saptamani, a anunțat joi ministrul Transporturilor, Razvan Cuc. Ministrul Transporturilor si directorul general CNAIR au verificat starea lucrarilor pe santierele autostrazii Sebes – Turda, Loturile 1 si 2, si autostrazii…

- Ministrul Transporturilor, Razvan Cuc, a semnat joi contractul pentru elaborarea Studiului de Fezabilitate al pasajului de la Drajna."Incepem procedura pentru pasajul care ii va scapa pe soferi de blocajul de la trecerea la nivel cu calea ferata, la Drajna.Pasajul de la Drajna se va face Astazi, am…

- Ministrul Transporturilor, Razvan Cuc, i-a cerut luni directorului Companiei Nationale de Administrare a Infrastructurii Rutiere (CNAIR), Narcis Neaga, sa rezilieze contractul pentru DN73 deoarece a constatat o slaba mobilizare a constructorului. "In urma cu o luna faceam o vizita in Brasov…

- Cu o intarziere de un an si jumatate, incep lucrarile la singurul capat al Autostrazii Ploiesti-Brasov care are sanse reale de finalizare, in viitorul apropiat. In schimb, principalul tronson al acestei sosele de mare viteza - care ar urma sa treaca prin munte si pe care romanii il asteapta de peste…