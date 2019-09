Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul Transporturilor, Razvan Cuc, aflat joi pe santierul Autostrazii Sebes-Turda, a reiterat ca vrea ca lotul 1, situat intre Sebes si Sintimbru, sa fie dat in circulatie pana la sfarsitul acestui an, lotul 2 fiind "mult mai inapoiat", motiv pentru care intentioneaza sa fie prezent aici saptamanal,…

- Ministrul Transporturilor a reiterat, marti, ca pana la finele anului 2019 vor fi dati in folosinta circa 100 de kilometri de autostrada si a negat ca ar fi probleme cu facturi neplatite pentru constructorul italian Impresa Pizzarotti, care lucreaza pe lotul 1 al Autostrazii A10 Sebes-Turda. "Conform…

- Ministrul Transporturilor, Razvan Cuc, i-a felicitat, vineri, pe constructorii romani care lucreaza la tronsonul autostrazii Transilvania, pe subsectiunea 3C3, de 5,35 kilometri, avand deja realizat, dupa o luna, un procent de 20% din lucrari. "Este un santier care arata foarte bine, foarte ordonat,…

- Șoferii vor putea circula pe loturile 3 și 4 ale autostrazii Lugoj-Deva in cel mult doua saptamani, a anunțat joi ministrul Transporturilor, Razvan Cuc. Ministrul Transporturilor si directorul general CNAIR au verificat starea lucrarilor pe santierele autostrazii Sebes – Turda, Loturile 1 si 2, si autostrazii…

- 'Pe Loturile 3 si 4 ale Autostrazii Lugoj - Deva, ministrul Razvan Cuc s-a declarat multumit de stadiul lucrarilor si a precizat ca in maxim 2 saptamani se va circula pe aceste loturi de autostrada', se precizeaza in document. In cazul Lotului 2 al Autostrazii Sebes - Turda, fata de situatia…

- Ministrul Transporturilor, Razvan Cuc, spune ca lotul 2 al autostrazii Sebeș-Turda va fi finalizat pana la sfarșitul acestui an, intrucat constructorul și-a asumat darea in trafic a tronsonului, indiferent de costurile pe care le va avea cu lucrarile de construcție. Declarația lui Cuc vine la nicio…

- Ministrul Transporturilor, Razvan Cuc, a vizitat joi Lotul I al autostrazii Sebeș Turda, respectiv zona dintre Alba Iulia Nord și Sebeș. Fața de lotul II, lucrarile sunt realizate in proportie de 61%, astfel ca ar fi sanse sa fie terminat in acest an, cel putin de la Lancram pana la Alba Iulia Sud,…

- Ministrul Transporturilor, Razvan Cuc, s-a aratat nemulțumit, joi, de lotul doi al autostrazii Sebeș-Turda, declarand ca va rezilia contractul cu firma care se ocupa de construcție, daca pana la sfarșitul lunii iunie nu vine cu contractele de subcontractare sau cu dovada utilajelor in șantier. „Cel…