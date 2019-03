Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul Transporturilor, Razvan Cuc, a declarat, vineri, la Radauti, ca va rezilia contractele cu constructorii „neseriosi'' si ca, in prezent, se fac demersurile necesare modificarea legislatiei in acest...

- Ministrul Transporturilor, Razvan Cuc, a vizitat miercuri santierele de pe loturile 3 si 4, intre Iernut - Chetani, Campia Turzii - Chetani, cu o lungime totala de 33,5 kilometri, de pe Autostrada Transilvania.

- Ministrul Transporturilor, Razvan Cuc, a anuntat, miercuri, la Campia Turzii, ca intentioneaza sa aduca modificari la legea achizitiilor publice, care va intra saptamana viitoare in Comisia de industrii a Camerei Deputatilor, dupa ce instanta a anulat licitatia pentru doua din cele patru loturi ale…

- Dupa ce a vizitat, miercuri, santierele de pe loturile 3 si 4, intre Iernut - Chetani, Campia Turzii - Chetani, (cu o lungime totala de 33,5 kilometri), de pe Autostrada Transilvania, ministrul Transporturilor, Razvan Cuc, a anuntat, ca intentioneaza sa modifice Legea achizitiilor publice, care va intra…

- Senatul a hotarat luni, in calitate de for decizional, ca raspunderea civila, administrativa sau disciplinara pentru faptele privind existenta conflictului de interese sau a starii de incompatibilitate in cazul persoanelor aflate in exercitarea functiilor publice sa fie inlaturata daca s-a depasit…

- Pentru ca lucrarile pe marile șantiere de infrastructura din Romania sa mearga mai bine ar trebui schimbata semnificativ legislația in domeniul achizițiilor publice, a declarat Narcis Neaga, dupa vizitarea lucrarilor de pe autostrada Lugoj – Deva. Cel mai bun exemplu in acest sens este chiar…

- Presedintele Consiliului Judetean (CJ) Covasna, Tamas Sandor, a declarat luni, in cadrul unei conferinte regionale pe teme de mediu, ca procedurile de achizitii publice sunt prea lungi si ca este necesara modificarea legislatiei. Tamas Sandor a aratat, printre altele, ca procedura de achizitie publica…

- Bucuresti, 7 ian /Agerpres/ - Presedintele Klaus Iohannis a trimis luni Curtii Constitutionale a Romaniei o sesizare de neconstitutionalitate asupra Legii pentru modificarea si completarea unor acte normative din domeniul ordinii si sigurantei publice. Legea supusa controlului de constitutionalitate…