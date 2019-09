Răzvan Cuc despre metroul din Drumul Taberei "Saptamana trecuta am primit o informare de la antreprenor care spunea ca va finaliza lucrarile in luna mai 2020. L-am chemat, a venit ieri la mine cu programul de dare in circalație și m-a asigurat ieri ca metroul va circula și se va da drumul la trafic in decembrie 2019, pe magistrala 5. Deci termenul cand se va circula este finalul anului 2019, inceputul anului 2020", a declarat ministrul Razvan Cuc. Citeste articolul mai departe pe dcnews.ro…

