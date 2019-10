Stiri pe aceeasi tema

- Inca o mostra incredibila de ce a insemnat Romania sub PSD. Fosta sefa a TAROM, Madalina Mezei, a confirmat joi zvonurile privind motivul pentru care a fost demisa de ministrul Transporturilor, Razvan Cuc. Mezei spune ca a refuzat un ordin al lui Cuc de a tine la sol toate avioanele in ziua motiunii…

- Ministrul demis al Transporturilor, Razvan Cuc (PSD), a transmis joi, dupa ce fosta directoare TAROM l-a acuzat ca i-a spus sa tina avioanele la sol in ziua motiunii de cenzura, ca Madalina Mezei minte.„Se pare ca fosta doamna director general Tarom nu a ințeles ca daca nu face treaba, va…

- Fostul director al companiei TAROM, Madalina Mezei, demisa din funcție marți, a declarat joi pentru ziuanews.ro ca in ziua motiunii de cenzura ministrul Transporturilor, Razvan Cuc (PSD), i-a cerut sa retina la sol aeronavele: „Da, pot sa confirm ca Razvan Cuc mi-a cerut sa retin la sol aeronavele.…

- Madalina Mezei a fost schimbata marti seara din functia de director TAROM. Decizia survine la finalul mandatului de ministru al Transporturilor al lui Razvan Cuc, in conditiile in care Guvernul Dancila a fost demis in urma motiunii de cenzura. In locul acesteia, la sefia Tarom va fi numit Valetin Gvinda,…

- Consiliul de Administratie nu mi-a dat nicio dispozitie privind o restructurare a companiei, iar organigrama actuala a fost aprobata chiar de domnul ministru Razvan Cuc, in primul sau mandat, a declarat, luni, pentru AGERPRES, directorul general al CFR SA, Constantin Axinia. Reactia lui…

- Sindicatele nu au raspuns pana acum, au precizat sursele citate. Razvan Cuc, ministrul Transporturilor a declarat anterior, intr-o conferinta de presa, ca 300 de posturi aferente directiilor de achizitii, economica si comerciala vor fi restructurate de catre Consiliul de Administratie, iar…

- Sindicatele feroviarilor au decis suspendarea protestelor care urmau sa fie organizate in perioada urmatoare in urma unei intalniri cu ministrul Transporturilor, Razvan Cuc, si cu sefii celor trei companii feroviare de stat. "In urma intalnirii din data de 17 septembrie 2019 a presedintilor federatiilor…

- Razvan Cuc, ministrul Transporturilor a declarat ca 300 de posturi aferente directiilor de achizitii, economica si comerciala de la TAROM vor fi restructurate de catre consiliul de administratie. Acesta anunta ca va mai restructura si posturile de conducere din CNAIR. "Din cei aproximativ 470 de angajati…