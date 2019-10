Răzvan Cuc, decizie după accidentul din Ialomița: "Va urma o perioadă de razii masive în trafic" Reactia ministrului vine in urma accidentului de circulatie produs sambata dimineata in judetul Ialomita si soldat cu 10 morti si 7 raniti. "Va urma o perioada de razii masive in trafic pentru a depista firmele de transport si soferii care nu respecta legea, si vom aplica noi masuri drastice in acest domeniu. Am decis sa convoc la ora 16:00 un comitet operativ cu toti factorii de decizie implicati pentru a lua masurile necesare astfel incat asemenea tragedii sa nu se mai repete", a scris Razvan Cuc sambata pe pagina sa de Facebook. 10 persoane au murit si 7 sunt ranite in urma… Citeste articolul mai departe pe dcnews.ro…

Sursa articol: dcnews.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Patriarhia Romana transmite condoleante familiilor celor decedati, sambata, in accidentul rutier care a avut loc in judetul Ialomita si se roaga pentru cei raniti, aflati in spital. "Am aflat cu multa intristare de tragicul accident rutier petrecut in dimineata acestei zile de 5 octombrie…

- ”Anunțam cu regret faptul ca, in dimineața zilei de astazi, am pierdut opt colegi și alti șapte sunt raniti in ceea ce a fost catalogat drept cel mai grav accident rutier din 2019. Din primele informații transmise de purtatorul de cuvant al IPJ Ialomița, accidentul a fost provocat de faptul ca, șoferul…

- Carnagiu pe o șosea din Ialomița! Zece persoane au murit și alte șapte sunt grav ranite dupa ce un TIR a lovit un microbuz. Este cel mai grav accident rutier din 2019. Accidentul s-a produs pe DN2A Slobozia – Urziceni, intre localitatile Balaciu si Sfantu Gheorghe, in jurul orei 5:00. In accident au…

- Cel mai grav accident rutier din 2019 s-a soldat cu zece morți și șapte raniți. Accidentul s-a produs pe DN2A Slobozia – Urziceni, intre localitatile Balaciu si Sfantu Gheorghe, in jurul orei 5:00. In accident au fost implicate un microbuz si un tir. In microbuz se aflau 16 persoane.

- Nu mai puțin de 10 perosane au murit și alte șapte sunt ranite dupa un accident produs pe DN2A Slobozia – Urziceni, intre localitatile Balaciu si Sfantu Gheorghe, in jurul orei 5.00. In accident au fost implicate un microbuz in care se aflau 16 persoane si un tir. Din primele informații, se pare ca…

- Zece persoane au murit si alte opt au fost ranite, sâmbata dimineața, dupa ce un autotren si un microbuz au intrat în coliziune, în judetul Ialomita, pe ruta Slobozia – Urziceni, între localitatile Balaciu si Sfântu Gheorghe. A fost activat planul roșu de intervenție,…

- Accidentul grav de circulatie produs sambata dimineata pe DN 2A Slobozia-Urziceni, in zona localitatii Sfantu Gheorghe, comuna Balaciu, intre un tir si un microbuz de transport pasageri, a fost provocat de...

- Ziarul Unirea “Pirații” șoselelor au ramas fara “corabii”. Polițiștii de la rutiera au prins 4 conducatori auto care desfașurau transport ilegal Acțiunea desfașurata la nivelul țarii in perioada 1-4 august, pentru depistarea conducatorilor auto care efectueaza transport neautorizat de persoane, a avut…