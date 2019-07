Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul Transporturilor, Razvan Cuc, a spus, duminica, la conferinta de alegeri a PSD Teleorman, ca Autostrada Sudului si podul peste Dunare de la Zimnicea sunt importante pentru judet si se vor realiza, deja fiind inmregistrate progrese in anumite privinte.

- Ministrul Transporturilor, Razvan Cuc, a declarat ca vor fi realizate patru obiective prioritare pentru judetul Teleorman, Autostrada Sudului, podul peste Dunare de la Zimnicea si reabilitarea a doua drumuri...

- Ministrul Transporturilor, Razvan Cuc, a promis la ședința PSD Teleorman, convocata duminica la Alexandria, in prezența premierului Dancila, 70 de kilometri de autostrada pentru județul președintelui partidului, pod peste Dunare la Zimnicea și centura ocolitoare tot la Zimnicea. El a cerut bani de la…

- Ministrul Transporturilor, Razvan Cuc, a declarat ca vor fi realizate patru obiective prioritare pentru judetul Teleorman, Autostrada Sudului, podul peste Dunare de la Zimnicea si reabilitarea a doua drumuri nationale, DN 51 Alexandria-Zimnicea si DN 52 Alexandria-Turnu Magurele. "Primul lucru si cel…

- Ministrul Transporturilor, Razvan Cuc, a spus, duminica, la conferința de alegeri a PSD Teleorman, ca obiectivele de infrastructura prioritare pentru acest județ, Autostrada Sudului și podul peste Dunare de la Zimnicea, vor fi realizate și ca s-au facut pași importanți in acest sens.Citește…

- Pana in 15 iunie, aproape 100 de persoane din Alexandria, județul Teleorman, care traiesc la limita saraciei, mulți dintre ei din ajutoare sociale, vor fi mutate la marginea orașului - langa cimitir -, in containere. Alte zece familii risca sa ramana in strada.Primaria susține ca vrea sa-i mute pentru…

- 4 zile de chin penru șoferii din Teleorman, dar și pentru cei care tranziteaza județul nostru. Zilele județului teleorman vor perturba traficul rutier. In acest sens, polițiștii vor fi la datorie pentru menținerea ordinii publice in zona desfașurarii manifestarilor, fluidizarea traficului rutier pe…

- SAJ Teleorman servește 380.123 de locuitori ai județului, prin cele 5 substații localizate in Alexandria, Roșiorii de Vede, Turnu Magurele, Videle și Zimnicea. In perioada 3 mai, ora 00,00- 6 mai, ora 8,00, au fost urmatoarele solicitari: 164 pentru transfer interclinic, externari și CT; 74 pentru dureri…