Răzvan Cuc, Autostrada Unirii: CNAIR se mişcă într-un ritm foarte alert Evenimentul a avut loc in prezeța ministrului Transporturilor, Razvan Cuc, la sediul prefecturii Judetului Iasi. Valoarea estimata a contractului a fost de 17,6 milioane de lei, iar procedura de atribuire nu a fost contestata. "Procedura pentru revizuirea studiului de fezabilitate - a fost lansata licitatia pe 5 februarie, depunerea proiectelor s-a facut pana pe 3 aprilie. Iata ca suntem aici, in fata dumneavoastra, pe 9 mai, sa semnam contractul. Am devansat termenul pe care ni l-am asumat, care era pe 15 mai. (...) Am inteles foarte bine mesajul pe care romanii ni l-au transmis vizavi… Citeste articolul mai departe pe dcnews.ro…

Sursa articol si foto: dcnews.ro

