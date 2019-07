Stiri pe aceeasi tema

- "La finalul mandatului Romaniei la Președinția Consiliului Uniunii Europene, in calitate de ministru al transporturilor, imi exprim deplina satisfacție ca, din punct de vedere tehnic, Romania și-a atins obiectivele propuse: au fost inchise aproape 90 de dosare legislative europene importante, pe…

- Secretarul general al PSD Mihai Fifor a postat pe pagina personala de Facebook un mesaj referitor la incheierea mandatului Președinției Romaniei la Consiliul Uniunii Europene.''Astazi, la Ateneul Roman, are loc evenimentul dedicat incheierii mandatului Președinției Romaniei la Consiliul Uniunii…

- ''In aceasta seara, am onoarea de a gazdui evenimentul dedicat incheierii mandatului Președinției Romaniei la Consiliul Uniunii Europene, alaturi de echipa de oameni extraordinari care au contribuit la acest succes. A fost un mandat marcat de performanța, in care Romania și-a dovedit puternicul…

- Incheierea presedintiei Romaniei la Consiliul Uniunii Europene Foto arhiva La Ateneul Român va avea loc vineri un concert de gala organizat cu prilejul încheierii presedintiei României la Consiliul Uniunii Europene. La eveniment participa si premierul Viorica Dancila,…

- 'Ma aflu aici la momentul inchiderii unor programe pe fonduri elvetiene, dar eu spun ca accentul nu este pe ideea de inchidere a unui program, ci pe ideea de continuare a acestor programe impreuna, pentru ca este o poveste de succes, un program care are rezultate foarte bune. Trebuie sa invatam sa…

- Compania CFR Infrastructura nu mai are motive sa se planga de lipsa banilor pentru reabilitarea caii ferate, deoarece au fost alocati peste 300 de milioane de euro pentru acest proiect, suma care, daca va fi cheltuita, va fi suplimentata la rectificarea bugetara, a declarat marti secretarul de stat…

- ”Inima mea va ramane intotdeauna fidela social democratiei, ideilor progresiste si valorilor democratice europene. Inteleg si incurajez nevoia PSD de a depasi o perioada grea care, netratata cu curaj si responsabilitate, are potentialul de a pune sub semnul intrebarii soarta acestui mare partid romanesc.…

Spirite incinse in guvern intre doi miniștri! Niculae Badalau il ataca dur pe Razvan Cuc, intr-o postare pe Facebook, dupa ce acesta l-a demis pe Alin Guțu de la șefia Companiei Naționale APDF Giurgiu, sugerand ca ministrul Transporturilor n-ar avea caracter.