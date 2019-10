Stiri pe aceeasi tema

- Afirmatia presedintelui Iohannis a fost facuta in contextul tragediei din judetul Ialomita, unde 10 oameni au murit si 7 au fost raniti. In replica, Cuc il acuza pe seful statului ca "se urca din nou, in scop electoral, pe noi cadavre", facand aluzie la o declaratie mai veche a lui Klaus Iohannis despre…

- Ministrul Transporturilor, Razvan Cuc, a declarat vineri, la Deva, ca pe autostrada Sebes-Sibiu se va interveni direct pentru stabilizarea portiunii pe care a aparut o problema de tasare in zona Saliste, la kilometrul 276, in prima faza acolo urmand sa fie construit un zid de sprijin, anunța AGERPRES.Citește…

- Ministrul Transporturilor, Razvan Cuc, a declarat luni, la Bicaz, ca va propune in prima sedinta a Consiliului Suprem de Aparare a Tarii (CSAT) ca autostrada Targu Mures - Iasi - Ungheni sa devina obiectiv de interes strategic national.Ministrul Transporturilor a adaugat ca pentru tronsonul…

- Ministrul Transporturilor, Razvan Cuc, a anunțat ca Gara Brașov va fi modernizata, fiind prinsa in proiectul de reabilitare a liniei de cale ferata dintre Brașov și Sighișoara. Investiția va depași 40 de milioane de euro, iar ministrul a anunțat ca „va fi un proiect impresionant”, potrivit Mediafax.Citește…

- Șoseaua de centura a municipiului Suceava, in lungime totala de 12,42 km, va fi in sfarșit finalizata. Ministrul Transporturilor, Razvan Cuc, a fost, ieri, din nou pe șantier și s-a declarat foarte mulțumit de ritmul in care se lucreaza și care garanteaza ca in a doua parte a lunii viitoare ruta ...

- Ministrul Transporturilor, Razvan Cuc, sustine ca metroul din Drumul Taberei va fi deschis traficului in decembrie 2019, intrucat nu mai exista niciun impediment in realizarea acestui plan. "Au fost lucrari suplimentare, in urma carora au existat dispute intre antreprenori, ceea ce a stagnat un pic…