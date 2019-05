Stiri pe aceeasi tema

- Razvan Cuc a facut acest anunt, vineri, in timpul unei vizite facute in judetul Satu Mare, se arata intr-un comunicat de presa transmis de Ministerul Transporturilor. El a spus ca va fi lansata procedura pentru proiectul "Autostrada Nordului", respectiv drumul expres Petea - Satu Mare - Baia Mare, documentatia…

- Ministrul Transporturilor, Razvan Cuc si directorul general CNAIR Narcis Neaga au verificat vineri stadiul de executie al obiectivelor de investitii gestionate de Ministerul Transporturilor, aferente judetului Satu Mare si au avansat posibilitatea rezilierii contractului pentru centura Satu Mare. Ministrul…

- "Autostrada Nordului, de la Suceava la Petea, este prinsa in Master Planul pentru Transporturi ca perioada de implementare 2021 - 2030, asa cum erau multe obiective pe care noi le-am devansat. In cursul acestui an, prin iulie, august, dam si noi drumul la un studiu de fezabilitate pentru tronsonul…

- In cadrul vizitei de la obiectivul Centura municipiului Satu Mare, ministrul Razvan Cuc s-a aratat nemultumit de stadiul lucrarilor si a transmis antreprenorului ca nu va ezita sa rezilieze contractul in cazul in care lucrarile nu vor avansa vizibil. 'Nu veniti cu scuze, pentru ca sprijinul…

- Ministrul Transporturilor, Razvan Cuc, a anuntat vineri ca anul aceasta va fi lansata procedura pentru proiectul "Autostrada Nordului", respectiv, Drumul Expres "Petea - Satu Mare - Baia Mare", documentatia pentru reactualizarea studiului de fezabilitate fiind deja in pregatire. "Autostrada…

- Ministrul Transporturilor, Razvan Cuc, a continuat vizita de astazi pe șantierul Centurii de ocolire a municipiului Satu Mare, care cuprinde și al 4-lea pod peste Someș. Ministrul s-a declarat nemulțumit de ritmul lucrarilor, solicitand contructorului ca pana la sfarșitul anului sa ajunga undeva la…

- Ministrul Transporturilor Razvan Cuc a dat asigurari ca in zona de pe varianta municipiului Suceava in care s-au inregistrat numeroase accidente se va asigura o mai buna iluminare prin montarea mai multor stalpi fotovoltaici, in vederea cresterii sigurantei rutiere, potrivit mediafax.Ministrul…

- Ministrul Transporturilor a facut spectacol, joi, pe santierul Centurii orasului Mihailesti. Mai exact - sustinand ca a venit neanuntat si ca e revoltat de neseriozitatea constructorului spaniol care lucreaza la sosea - Cuc a rupt, in fata presei, contractul incheiat cu acesta, in 2016. In timpul unei…