- Ministrul Transporturilor, Razvan Cuc, i-a atacat dur pe pe liderii Pro Romania chiar in fief-ul lui Mihai Tudose, la Braila. Declarațiile au avut loc in cadrul vizitei ministrului la șantierului Podului peste Dunare. Solicitat de jurnaliștii prezenți daca sunt probleme cu introducerea Podului…

- Ministrul Transporturilor, Razvan Cuc, a fost audiat, in mare secret, in cursul dimineții la DNA. El susține ca a fost citat in calitate de martor fiind vorba despre o serie de denunțuri depuse de anumite persoane.Citește și: ALERTA Ministrul Transporturilor, Razvan Cuc, audiat luni la DNA…

- "Am inteles pe deplin nemultumirea oamenilor, tocmai din acest motiv am si accelerat si accelerez foarte mult proiectele din punct de vedere al elaborarii, implementarea lor, evaluarea licitatii pe care le avem in curs. Toate aceste lucruri au venit sa ne capaciteze si mai mult si sa ne faca sa intelegem…

- Razvan Cuc, a declarat, vineri seara, la Digi 24, ca și el iși dorește autostrazi in Romania și ca a ințeles nemulțumirea celor care au protestat astazi, dar ca nu era nevoie poate sa fie o campanie atat de ampla. Cateva mii de oameni s-au adunat, vineri dupa-amiaza, la ora 15.00, pentru a participa…

- Invitat la emisiunea Punctul Culminant de la Romania TV, Razvan Cuc a declarat ca , pe 15 martie, la ora 15.00 se va afla "categoric pe santier, nu vreau sa creez disensiune". Ministrul Transporturilor i-a promis lui Victor Ciutacu ca vor inaugura impreuna pasajele pentru mamifere mari, obligatorii…

- Declarațiile lui Razvan Cuc vin dupa un atac al fostului premier Mihai Tudose in legatura cu planul de autostrazi din Romania. ”Doamne Dumnezeule, eu ma minunez ce aud. Haide sa va spun un lucru. Eu vad ce inseamna sa lucrezi eficient cu un prim-ministru care te sprijina intr-adevar. Vreau…

- Eurodeputatul PSD Andi Cristea reacționeaza fața de inițiativa președintelui Klaus Iohannis de a trimite bugetul pe 2019 la Curtea Constituționala a Romaniei, refuzand astfel promulgarea legii bugetului, punand in pericol economia naționala și lansand o serie de neadevaruri.Vezi si: Liviu…

- Premierul Viorica Dancila a declarat, marti, ca 2018 a fost un an cu o "batalie permanenta" iar acest "razboi" va continua, deoarece presedintele este in campanie electorala. Dancila a spus ca i s-a cerut de sapte ori demisia, in mod nefundamentat, dar nu-si va dezamagi colegele si femeile din Romania…