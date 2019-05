"Guvernul PSD a deblocat si relansat infrastructura din Romania. Cand am venit in minister, am lansat proiecte noi pentru ca fostul Guvern... Sa vorbiti cu domnul director Neaga, sa il intrebati ce a facut fosta conducere de la autostrazi, cat a fost, in 2016, in minister. Va spun eu un lucru: sase luni nu a semnat niciun act. Stiti ce inseamna asta? Tradare nationala! Daca la autostrazi nu semnezi o saptamana actele, ganditi-va care sunt repercusiunile asupra mediului economic", a spus Razvan Cuc.

"A fost un dezastru ce am gasit in minister la Transporturi. In companii, nu s-a facut…