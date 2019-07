Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul Transporturilor, Razvan Cuc, a declarat marti, pe santierul de pe DN 73, din judetul Brasov, ca, cel mai tarziu pana la sfarsitul anului, se va putea semna contractul pentru autostrada Brasov-Comarnic, subliniind ca, personal, a sustinut realizarea acestui obiectiv de infrastructura cu…

- Ministrul Transporturilor, Razvan Cuc, care a inspectat, vineri, lucrarile de la ruta ocolitoare a municipiului Suceava, s-a declarat multumit de calitatea acestora si l-a rugat pe managerul de proiect sa recupereze intarzierile cauzate de vreme, astfel incat lucrarile sa fie finalizate in termenul…

- Ministrul Transporturilor, Razvan Cuc, a vizitat, vineri, santierele soselelor de centura de la Suceava si Radauti si s-a aratat multumit de ritmul lucrarilor, ba chiar i-a laudat pe constructori.

- Ministrul Transporturilor, Razvan Cuc, a cerut, luni, la Rasnov, rezilierea contractului pentru modernizarea DN 73 Brasov – Pitesti, deoarece la vizita pe care a facut-o in teren a gasit pe santier doar 11 utilaje si 20 de muncitori. „In urma cu o luna faceam o vizita in Brasov si unul dintre obiectivele…

- "Ma bucur ca am participat la semnarea acestui contract, aceasta este abordarea guvernului, vrem sa avem cat mai multe obiective pe care sa le punem in valoare, oamenii nu mai au timp sa astepte, trebuie sa avem o abordare constructiva, un ritm alert, iar acolo unde lucrurile nu merg asa cum ne-am…

- "In momentul in care am vrut sa modific legislatia pe mediu - desi nu este apanajul meu, pot sa introduc modificari pe legislatie care sunt strict pe infrastructura rutiera - in momentul in care am lansat proiectul in transparenta, automat cinci ONG-uri au bubuit ca ministrul Cuc distruge mediul.…

- Practic, se lucreaza la structura drumului national astfel incat va creste si capacitatea portanta. „Sunt lucrari de amploare, de buna calitate, implicarea este masiva, iar toți acești factori vor aduce un rezultat foarte bun, incurajand atat viitori investitori, cat și viitori turiști sa…