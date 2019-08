Răzvan Constantinescu (ALDE), dilemă cu semnăturile la prezidențiale 2019 ”IO CU CINE SEMNEZ? Nu mai sunt vicepresedinte, dar am ramas membru ALDE. Nu unul oarecare, ci unul de nadejde! Asa ca am urmat directivele si am luat in serios sarcina de partid de a strange semnaturi pentru presedintele care - asa am inteles - va uni romanii; nu numai pe ai lui Ponta cu ai nostri, ci, asa, in general. Am adunat 1200 si am continuat si aici, la Mamaia, printre sezlonguri, cearceafuri si galetuse. Pana cand unul care umbla la fel ca mine, cu maimuta si porumb fiert, mi-a spus: "Vere, vezi ca bunicul nu mai candideaza, cumnate! L-au dat afara si pe el, tot pentru rezultatele… Citeste articolul mai departe pe dcnews.ro…

Sursa articol si foto: dcnews.ro

