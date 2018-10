Stiri pe aceeasi tema

- Hector Hevito, artist de origine dominicana venit pe meleagurile noastre, s-a indragostit iremediabil de o romanca. Deși diferența de varsta era de aproape 15 ani, Hector a luat-o de nevasta pe romanca. Nu peste mult timp, au inceput necazurile in paradis! Soția artistului se pare ca "profita financiar"…

- Razvan Ciobanu a aruncat bomba. Desi a fost batut cu o bara metalica de barbatul cu care a avut o relatie timp de patru ani, acesta nu renunta la ideea unei impacari. Razvan Ciobanu nu a rupt legatura cu fostul iubit, ba chiar da de inteles ca urmeaza si o impacare.

- Deputatul PSD, Catalin Radulescu, este in centrul unui nou scandal. Acesta a dorit sa voteze intr-o secție de votare unde nu este arondat, in Pitești, insa președintele secției de votare nu i-a permis. In cele din urma, Radulescu a fost nevoit sa plece la secția unde este arondat.Citește și: Liviu…

- Doi jurnalisti de publicatia Vice si unul de la Mediafax au fost dati afara de la conferinta de presa a Coalitiei pentru Familie, dupa ce au intrerupt evenimentul si nu le-au permis organizatorilor sa vorbeasca.Coalitia pentru Familie a organizat joi, 27 septembrie, de la ora 11.00, o conferinta…

- La data de 21 septembrie, polițiștii din cadrul Secției 7 Poliție Rurala Gherla au identificat și reținut pentru 24 de ore un barbat banuit de comiterea mai multor fapte de agresiune. Ulterior, cel in cauza a fost arestat preventiv. Conform probatoriului administrat, tanarul, in varsta de 20 de ani,…

- Actrița de origine italiana Asia Argento a fost data afara din juriul unei celebre emisiuni de talente dupa ce in presa au aparut informații ca in urma cu mulți ani l-ar fi abuzat pe actorul american Jimmy Bennett, scrie site-ul ansa.com.

- La momentul la care Primarul general al Capitalei și-a anunțat planul de a înființa din senin 22 de companii municipale, prima dintre criticile venite din societatea civila a fost aceea ca se dubleaza activitatea actuala a administrațiilor din primarie.

- In luna aprilie 2018, directorul Școlii de Arte și Meserii Fierbinți inchiria ilegal una dintre clasele campusului firmei ADDA Moda SRL. La momentul respectiv, Maftei Gica a declarat public ca tranzacția este legala. Ulterior, un control al Agenției Sud Muntenia a confirmat oficial situația consemnata…