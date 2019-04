Stiri pe aceeasi tema

- Razvan Ciobanu, celebrul creator de moda, a murit in aceasta dimineața intr-un accident rutier. Tragicul eveniment s-a produs la ieșirea din Sacele spre Navodari, pe DJ 226, județul Constanța. Principala „vina", din primele informații, este viteza cu care gonea Ciobanu la ora respectiva și care l-a…

- Creatorul de moda Razvan Ciobanu, de 43 de ani, a murit pe loc, dupa ce a intrat cu masina intr-un copac la Sacele, in Constanta. Potrivit reprezentantilor Inspectoratului de Politie al Judetului Constanta, luni dimineata a avut loc un grav accident rutier, ...

- Un grav accident rutier a avut loc, in urma cu cateva minute, pe raza localitatii Sacele, judetul Constanta. Medicul Diana Claudia Tatarici, purtatorul de cuvant al SAJ Constanta, spune ca este inregistrata o victima decedata. Totodata aceasta a mai spus ca in evenimentul rutier este implicat un singur…

- Informație de ultima ora. Creatorul de moda Razvan Ciobanu a murit intr-un accident rutier. Conform Romania TV, acesta se afla in mașina alaturi de un barbat. Polițiștii face cercetari la fața locului. Vom reveni cu detalii.

- PERCULOS…. Accident groaznic, la Secuia, foarte aproape de statuia ecvestra a lui Stefan cel Mare! O femeie a ajuns la Spital, dupa ce masina in care se afla a fost spulberata de un sofer inconstient, care, intr-o intersectie semnalizata, nu a tinut cont de linia continua, intrand in plin in masina…

- Accident teribil inregistrat de o camera de supraveghere din Statele Unite. Un marfar a deraiat, iar zece vagoane s-au rasturnat. Din fericire, nimeni nu a avut de suferit. Presa americana scrie ca garnitura transporta cherestea si nisip.

- Jucatorii și antrenorul lui FC Voluntari, Cristiano Bergodi, i-au dedicat victoria cu FC Botoșani, scor 2-1, lui Bogdan Bucurica, fundașul in varsta de 33 de ani. Pana astazi nu s-a știut exact de ce Bucurica n-a mai aparut in lotul ilfovenilor, insa Claudiu Niculescu, fostul antrenor de la Voluntari,…

- Ieri, 15 martie, in jurul orei 23.00 s-a produs un accident de circulatie pe DJ 55 A, in interiorul localitatii Poiana Mare. Polițiștii care au ajuns la fața locului au stabilit faptul ca un tanar de 19 ani, din Poiana ...