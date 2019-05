Stiri pe aceeasi tema

Razvan Ciobanu conducea cu peste 160 km/h, cand a murit, la Sacele. Noi detalii din ancheta au fost dezvaluite dupa expertiza tehnica preliminara a masinii

- Laura Vicol, prietena cu Razvan Ciobanu, sustine ca designerul vestimentar a murit pentru ca nu purta centura de siguranta si ca ar fi fost in viata daca o avea. Ea mai spune ca Razvan Ciobanu era un om vesel, un om bun si asa trebuie sa ramana in memoria tuturor. Ea a declarat marti, la Constanta,…

- Informație de ultima ora. Medicii legiști din Constanța ar fi gasit droguri in sangele creatorului de moda Razvan Ciobanu. Acesta a murit ieri dimineața in urma unui cumplit accident rutier.Citește și: Absolut HALUCINANT - Localnicii au FURAT tot ce au gasit langa mașina in care a MURIT Razvan…

- Locul accidentului in care a murit Razvan Ciobanu a atras curiozitatea localnicilor din Sacele, care au tinut sa pastreze un suvenir din autoturismul la volanul caruia se afla creatorul de moda in varsta de 43 de ani.

Varianta sinuciderii este exclusa in acest moment in cazul lui Razvan Ciobanu, au declarat, luni, reprezentantii... Anchetatorii au stabilit cum s-a produs accidentul in care a murit Razvan Ciobanu. Designerul a mers aproape un kilometru in afara drumului

- Creatorul de moda Razvan Ciobanu a murit, luni dimineata, in urma unui accident rutier produs la iesirea din Sacele spre Navodari, pe DJ 226, judetul Constanta. Acesta era singur in masina si, din cauza vitezei, a iesit de pe carosabil, lovind mai multi copaci. Acesta era singur in masina in momentul…

- Conform unor surse din randul anchetatorilor, la locul accidentului unde a murit creatorul de moda Razvan Ciobanu au fost gasite doua carti de identitate. Concret, una ii apartine lui Razvan Ciobanu, in timp ce celalalt buletin este al unui tanar din Calarasi.

- Razvan Ciobanu a murit intr-un accident rutier, in aceasta dimineața. Accidentul a avut loc intre Sacele și Navodari. „Accident rutier grav, la ieșire din localitatea Sacele spre Navodari, DN 22 B, autoaccidentare, pe fondul neadaptarii vitezei, un barbat de 43 de ani, a condus un autoturism, a parasit…