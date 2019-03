Stiri pe aceeasi tema

- In ultimele zile, social-democrații au postat mai multe fotografii pe Facebook, imaginile surprizand diferite grupuri din randul partidului.Cea mai recenta este fotografia postata de Lia Olguța Vasilescu seara trecuta, in care apare alaturi de Liviu Dragnea si de Claudiu Manda. Anterior,…

- 2018 a fost un de cosmar pentru Facebook in termeni de imagine, insa acest lucru nu a impiedicat reteaua de socializare sa inregistreze un profit net record si sa atraga noi utilizatori, informeaza AFP, relateaza AgerpresCitește și: SURSE Dezvaluiri INCENDIARE dintr-un dosar al DNA - Un milion…

- Jurnalista Miriam Eugenia Soare a incetat din viata la varsta de 55 de ani. Anuntul a fost facut pe pagina de Facebook a acesteia, printr un mesaj postum, scris chiar de jurnalista. Am plecat . Am facut o aseara, in liniste. Nu stiu cum va fi lumea fara mine . Si nu voi sti niciodata . Dar drumul meu…

- Marian Aliuța (40 de ani) a dezvaluit la emisiunea GSP LIVE un episod incredibil din 2008, an in care a jucat pentru FC Vaslui. Fostul fotbalist susține ca Adrian Porumboiu „i-a dat un pumn unui jucator al echipei", pentru ca-l banuia de tradare. „Pe nea Adi Porumboiu il știm cu toții. Toți cei care…

- Cozmin Gușa a confirmat prezența la Belgrad. „Dupa cum vedeți din fotografie, nu suntem singuri, ci cu un grup de prieteni, inclusiv oameni din presa. Am venit ieri, am discutat câte ceva despre situația din mass-media și am baut un șpriț. Chiar acum ma îmbarc sa revin în…

- Peste 65 de caini au fost infometați pana la moarte, intr-un adapost de la marginea comunei brașovene Prejmer, pe nume Rainbow Shelter, „un loc in care cainii maidanezi pot gasi dragoste si siguranta pana sunt adoptati”, dupa cum se prezinta adapostul pe internet. Situația revoltatoare a fost descoperita,…

- Scandal cu bani multi, urmariri ca in filme si scene socante! Andrei Tinu isi confrunta sotia in direct la o luna de la anuntul divortului! El o acuza de infidelitate, ea vorbeste despre lucruri mult mai grave!

- O noua lovitura pentru Razvan Ciobanu! Designerul a fost acuzat printr-o postare de pe Facebook, ca a furat un ceas de fite, vineri seara in jurul orei 19:00. Totul s-ar fi petrecut in locuinta unui domn, la care Razvan Ciobanu venise sa probeze o pereche de blugi.