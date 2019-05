Stiri pe aceeasi tema

- Politistii constanteni au deschis, luni, un dosar de cercetare penala privind accidentul in care si-a pierdut viata creatorul de moda Razvan Ciobanu, dupa ce constatarile preliminare au indicat ca masina acestuia ar fi rulat necontrolat peste 700 de metri iar acesta nu ar fi purtat centura, potrivit…

- De cand s-a aflat ca Razvan Ciobanu si-a pierdut viata, toata lumea a incercat sa afle care a fost traseul designerului, ce cauta in Sacele si, mai mult, ce s-a intamplat cu el inainte de tragicul eveniment.

- Razvan Ciobanu a avut parte de clipe groaznice in timpul accidentului in care și-a pierdut viața. Dinamica accidentului, dupa urmele lasate la fața locului de mașina de teren, arata ca designerul rula cu o viteza foarte mare. Mașina a parcurs in afara parții carosabile aproape 1 kilometru, dupa care…

- Apar primele ipoteze in cazul morții creatorului de moda Razvan Ciobanu. Acesta s-a stins din viața in aceasta dimineața, langa Constanța, in urma unui accident rutier.Citește și: Ion Caramitru, dezvaluire FARA PRECEDENT despre Andrei Caramitru! A spus TOTUL despre bani Primele piste…

- Detalii socante ies la suprafata in urma accidentului din localitatea Sacele, judetul Constanta, unde creatorul de moda Razvan Ciobanu si a pierdut viata. Potrivit ultimelor informatii, cadrele medicale ajunse la fata locului au constatat decesul, trupul fara viata al designerului fiind acolo de cateva…

- Razvan Ciobanu și-a pierdut viața intr-un accident de mașina, petrecut in a doua zi de Paște! Trupul neinsuflețit al celebrului designer a fost gasit de pompieri intre fiarele contorsionate ale mașinii, accidentul petrecandu-se pe fondul vitezei excesive.

- Lumea mondena este in doliu! Razvan Ciobanu și-a pierdut viața intr-un accident tragic, petrecut in localitatea Sacele, județul Constanța. Designerul nu ar fi adaptat viteza la condițiile de drum, iar impactul a fost nimicitor. Razvan Ciobanu ar fi pierdut controlul volanului, a parasit partea carosabila…

- Informație de ultima ora. Creatorul de moda Razvan Ciobanu a murit intr-un accident rutier. Acesta se afla singur in mașina, atunci cand a pierdut controlul volanului. Polițiștii face cercetari la fața locului. Vom reveni cu detalii.Citește și: Ion Caramitru, dezvaluire FARA PRECEDENT despre…