- Barbatul al carui buletin a fost gasit in masina condusa de creatorul de moda Razvan Ciobanu – decedat luni intr-un accident rutier – a fost audiat de anchetatori. El afirma ca a vorbit ultima data cu acesta duminica seara. Un alt amic al ui Ciobanu sustine ca de duminica dupa-amiaza, acesta nu i-a…

- Procurorii Parchetului Judecatoriei Constanța transmit, referitor la dosarul deschis ca urmare a morții creatorului de moda Razvan Ciobanu, ca este posibil ca trecatorii sa fi luate bucați de carosierie de la locul accidentului, dar ceea ce anchetatorii au lasat in urma nu era relevant pentru evoluția…

- Creatorul de moda Razvan Ciobanu a murit luni dimineata (29 aprilie), intr-un accident de masina, intre localitatile Navodari si Sacele, Autoturismul pe care il conducea a iesit de pe carosabil si a intrat in mai multi copaci. Tragedia a fost anuntata in jurul orei 7.15, de paznicul fermei pe care a…

- Localnicii ajunși la locul in care Razvan Ciobanu și-a pierdut viața au inceput sa sustraga bunurile gasite in mașina fara a le pasa de faptul ca polițiștii faceau cercetari. De la Biblia gasita langa mașina și pana la sticle de alcool și parfumuri, satenii nu s-au sfiit sa ia tot ce au putut.…

- Razvan Ciobanu a avut parte de clipe groaznice in timpul accidentului in care și-a pierdut viața. Dinamica accidentului, dupa urmele lasate la fața locului de mașina de teren, arata ca designerul rula cu o viteza foarte mare. Mașina a parcurs in afara parții carosabile aproape 1 kilometru, dupa care…

- Informație de ultima ora. Creatorul de moda Razvan Ciobanu a murit intr-un accident rutier. Acesta se afla singur in mașina, atunci cand a pierdut controlul volanului. Polițiștii face cercetari la fața locului. Vom reveni cu detalii.Citește și: Ion Caramitru, dezvaluire FARA PRECEDENT despre…

- De aceasta data, nu și-a mai dat foc la mașina, ci a incercat sa demonstreze ca valoarea lui nu este reprezentata de bani, dupa cum afirma. Barbatul de etnie roma a impartit 5.000 de euro trecatorilor de pe strada, la intamplare, in Dublin. In ultimul clip postat in mediul online, apare impartind,…