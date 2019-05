Stiri pe aceeasi tema

- Razvan Ciobanu a trait pe picior mare! A iubit luxul si s-a inconjurat de el. In urma cu zece ani, castiga peste o suta de mii de euro pe luna din creatiile sale dar drogurile si placerile nocturne l-au adus la sapa de lemn!

- Autopsia lui Razvan Ciobanu s-a incheiat. Rezultatul este cutremurator și explica de ce a pilotat aberant, de ce a murit conducand aproape fara reacție bolidul de lux. Creatorul de moda era sub influența drogurilor in momentul producerii accidentului. Medicul legist a scris in raport ca decesul a survenit…

- Creatorul de moda Razvan Ciobanu a murit in aceasta dimineata, intr-un accident produs in judetul Constanta. Designerul de 43 de ani se intorcea din Mamaia, de la o petrecere, cand a pierdut controlul volanului si a intrat cu masina in mai multi copaci.

- Detalii puțin știute despre viața lui Razvan Ciobanu ies la iveala, dupa ce el a murit intr-un accident infiorator, in județul Constanța. Creatorul de moda a marturisit ca s-a confruntat cu perioade grele in viața sa, cand nu avea loc de munca și bani. Razvan Ciobanu a vorbit despre momentele de cumpana…

- Mara Banica, una dintre persoanele care il plang acum pe Razvan Ciobanu, a intrat in direct prin interventie telefonica la Antena Stars si a facut dezvaluiri cutremuratoare. Vedeta spune ca designerul nu ar fi trebuit sa se intoarca in Bucuresti singur, ci alaturi de Vika Blochina. Insa, ceva s-a intamplat…

- Razvan Ciobanu a murit. Primele imagini de la accidentul in care si-a pierdut viata creatorul de moda Razvan Ciobanu a murit luni dimineața intr-un teribil accident rutier. S-a intampat pe un drum din județul Constanța. Creatorul de moda a ieșit cu masina de pe șosea și a lovit violent mai mulți copaci.…

- Destul de grabit, Razvan Ciobanu a incheiat rapid o intalnire cu avocata lui, pentru ca mai apoi sa se vada cu fostul iubit, dupa ceva timp in care nu s-a mai auzit nimic despre ei. Designerul a declarat mereu ca exista lucruri nerezolvate intre ei și nu spune nu unei impacari și, iata ca inevitabilul…

- Au aparut primele imagini de la locul accidentului in care și-a pierdut viața cretorul de moda razvan Ciobanu. Filmarea a fost realizata de un amator, insa in ea se poate vedea clar bolidul distrus in urma impactului pe care localnicii il descriu ca fiind extrem de puternic.