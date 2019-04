Stiri pe aceeasi tema

- Designerul Catalin Botezatu a fost complet șocat de vestea morții lui Razvan Ciobanu. Amintim ca acesta s-a stins din viața in urma unui accident trafic, in aceasta dimineața, langa Constanța.„Am aflat cu stupoare aceasta veste. Nu-mi vine sa cred ca viața lui s-a terminat atat de repede,…

- Celebrul creator de moda Razvan Ciobanu a murit intr-un accident rutier in noaptea de duminica spre luni. Razvan Ciobanu a murit intr-un teribil accident rutier. Masina s-a facut zob, decesul a fost declarat pe loc FOTO Razvan Ciobanu se afla pe litoralul romanesc pentru a petrece sarbatorile…

- Razvan Ciobanu a tinut ascunse cateva lucruri departe de ochii lumii, dar ar fi urmat sa le spuna tuturor. Celebrul designer trecea prin clipe cumplite. Nasrin, frumoasa prezentatoare de la Antena Stars, s-a imprietenit cu Razvan Ciobanu in ultimul an si i-a fost alaturi in cele mai grele clipe. Nasrin…

- Moartea lui Razvan Ciobanu a lasat un gol imens in sufletele celor care l-au cunoscut și apreciat. Celebrul desiger și-a pierdut viața intr-un tragic accident de mașina, petrecut in aceasta dimineața.

- Apar detalii teribile despre accidentul in care a murit creatorul de moda Razvan Ciobanu. Avand in vedere modul in care a fost descoperit trupul acestuia, Titi Aur crede ca nu purta centura de siguranța, lucru care l-ar fi salvat.

- Destul de grabit, Razvan Ciobanu a incheiat rapid o intalnire cu avocata lui, pentru ca mai apoi sa se vada cu fostul iubit, dupa ceva timp in care nu s-a mai auzit nimic despre ei. Designerul a declarat mereu ca exista lucruri nerezolvate intre ei și nu spune nu unei impacari și, iata ca inevitabilul…

- Keith Flint a fost gasit mort in locuința sa din Dunmow, Marea Britanie, relateaza The Sun. Colegii acestuia au confirmat decesul, intr-un mesaj in care anunța ca solistul trupei The Prodigy s-a sinucis.

- Deși acum se bucura de o familie unita și fericita, Antonia a avut parte, de-a lungul vieții, de niște suișuri și coborașuri in acest plan. Pe langa binecunocuta relație cu Vincenzo Castellano, Antonia a mai trait o drama ascunsa.